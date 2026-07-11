11 de julio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de julio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de julio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de julio

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este sábado 11 de julio a partir de las 11 (hora argentina), en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina. El tránsito por el cruce fronterizo fue rehabilitado tras permanecer cerrado desde la tarde del jueves 9 de julio, como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas reinantes en la Alta Montaña.

En cuanto al cierre de barrera de Uspallata, se realizará en los horarios habituales (19 hora Argentina, 18 hora Chile).

Tras un encuentro bilateral entre autoridades chilenas y argentinas, la Coordinación del Centro de Frontera informó la reapertura a partir de las 11 (hora Argentina) y 10 (hora Chile). Tras las nevadas de los últimos días, el tiempo dio un respiro en la zona cordillerana y, si bien se mantiene el frío, las precipitaciones cesaron.

El pronóstico para este sábado en la cordillera anticipa una mejora del tiempo respecto al viernes, con disminución de la nubosidad a partir de la madrugada. Sobre la tarde volverían las nubes, pero no están previstas más nevadas. Los reportes meteorológicos indican que el buen tiempo se mantendrá hasta el martes, inclusive. A partir del miércoles 15 de julio se espera el ingreso de un temporal que incluirá intensa caída de nieve y fuertes ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 1ºC en Uspallata, -4°C en Punta de Vacas, -9°C en Puente del Inca y -10°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Así se encontraba el Paso Los Libertadores el viernes 10 de julio por la tarde.

Así se encontraba el Paso Los Libertadores el viernes 10 de julio por la tarde.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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