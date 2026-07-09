Atención conductores: cierra el Paso Los Libertadores por mal tiempo, hasta nuevo aviso

Millones de argentinos disfrutan, desde este jueves 9 de julio, un fin de semana extra largo por el feriado por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia y la determinación administrativa de declarar el viernes 10 de julio como día no laborable . Esa situación fue aprovechada por miles de mendocinos (y ciudadanos de otras provincias) para viajar a Chile a través del Paso Internacional Los Libertadores/Cristo Redentor . Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas obligaron a las autoridades a definir el cierre del cruce fronterizo este jueves.

La medida fue anunciada por la Coordinación del Centro de Fronteras , que informó la inhabilitación del túnel binacional a partir de las 20 (hora argentina), de manera preventiva . Asimismo, el cierre de barrera en Uspallata se implementa desde las 18 , horario a partir del cual ningún vehículo puede circular más allá de ese sector. En tanto que en Chile la interrupción del tránsito se produce desde las 17, en Guardia Vieja .

El corte "obedece a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector de la alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura ", señalaron las autoridades fronterizas. En cuanto al viernes 10 de julio, el Paso a Chile no se habilitará a las 9 como sucede habitualmente, sino que se mantendrá cerrado "hasta próximo aviso" .

A raiz de esta situación, la Coordinación recomendó a los usuarios del sistema fronterizo a " planificar sus viajes y mantenerse informados por los canales oficiales".

El Paso a Chile volvió a cerrarse este jueves 9 de julio.

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El mal tiempo y las precipitaciones en Alta Montaña continuarán durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Según el reporte de Defensa Civil, las condiciones (nevadas incluidas) se mantendrán durante toda la jornada del viernes y hasta parte de la madrugada del sábado, por lo cual resulta complejo prever una apertura del tránsito el 10 de julio.

En cuanto al sábado 11 de julio, se espera poca nubosidad durante la mañana, por lo que probablemente ese día se rehabilite la circulación vehicular. Por la tarde, el cielo sí se presentará nublado, aunque no se esperan precipitaciones.

El domingo 12 de julio habrá poco cambio de la temperatura y las condiciones. El cielo en la cordillera se presentará parcialmente nublado.