9 de julio de 2026
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Matías Stevanato

Matías Stevanato reducirá gastos en el Municipio: eliminará cargos políticos

Tras la decisión de la Ciudad de Mendoza de congelar los salarios de los funcionarios, el municipio de Maipú anunció una reforma de su estructura política que contempla la eliminación de cargos, entre otras medidas.

Maipú se suma al ajuste: recortará cargos jerárquicos y reorganizará el gabinete

Maipú se suma al ajuste: recortará cargos jerárquicos y reorganizará el gabinete

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Luego de que la Ciudad de Mendoza dispusiera el congelamiento de los salarios de sus funcionarios políticos por seis meses como parte de un plan de contención del gasto, el municipio de Maipú también anunció medidas de ajuste sobre su estructura política. En este caso, la gestión del intendente Matías Stevanato avanzará con una reorganización del gabinete que reducirá la cantidad de cargos políticos, con el objetivo de disminuir el gasto público y optimizar el funcionamiento de la administración.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa busca hacer más eficiente la gestión y agilizar los procesos administrativos, evitando superposiciones de funciones y reduciendo costos operativos.

Un ahorro

Según destacaron, esos fondos dejarán de destinarse al funcionamiento de la estructura política y podrán orientarse a políticas públicas vinculadas con infraestructura, servicios y programas destinados a la comunidad.

"La decisión apunta a consolidar un Estado municipal más eficiente, moderno y sustentable", señalaron desde la comuna.

La medida se suma al ajuste anunciado por la Ciudad

El anuncio se produce apenas días después de que el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, resolviera congelar durante seis meses los salarios de todos los funcionarios políticos del Ejecutivo municipal y de los Juzgados Administrativos de Tránsito.

En ese caso, la medida fue fundamentada en la caída de los recursos coparticipables que reciben las provincias y los municipios y en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.

Aunque las decisiones adoptadas por ambos municipios son diferentes —Ciudad optó por congelar salarios y Maipú por reducir la estructura política—, las dos administraciones coinciden en el objetivo de contener el gasto público frente al actual contexto económico.

Las medidas, una por una

  1. Reducción del 20% de los cargos políticos de la Municipalidad.
  2. Congelamiento de los sueldos de los funcionarios políticos.
  3. Reducción del 20% de los gastos corrientes.
  4. Optimización en la aplicación de recursos en los programas municipales en curso.
  5. Regularización de deudas hasta 12 cuotas, sin interés de financiación.
  6. Regularización de construcciones y empadronamiento mediante trámite simplificado.

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