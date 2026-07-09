Matías Stevanato reducirá gastos en el Municipio: eliminará cargos políticos

Luego de que la Ciudad de Mendoza dispusiera el congelamiento de los salarios de sus funcionarios políticos por seis meses como parte de un plan de contención del gasto, el municipio de Maipú también anunció medidas de ajuste sobre su estructura política. En este caso, la gestión del intendente Matías Stevanato a vanzará con una reorganización del gabinete que reducirá la cantidad de cargos políticos, con el objetivo de disminuir el gasto público y optimizar el funcionamiento de la administración.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa busca hacer más eficiente la gestión y agilizar los procesos administrativos, evitando superposiciones de funciones y reduciendo costos operativos.

Según destacaron , esos fondos dejarán de destinarse al funcionamiento de la estructura política y podrán orientarse a políticas públicas vinculadas con infraestructura, servicios y programas destinados a la comunidad.

" La decisión apunta a consolidar un Estado municipal más eficiente, moderno y sustentable ", señalaron desde la comuna.

La medida se suma al ajuste anunciado por la Ciudad

El anuncio se produce apenas días después de que el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, resolviera congelar durante seis meses los salarios de todos los funcionarios políticos del Ejecutivo municipal y de los Juzgados Administrativos de Tránsito.

En ese caso, la medida fue fundamentada en la caída de los recursos coparticipables que reciben las provincias y los municipios y en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.

Aunque las decisiones adoptadas por ambos municipios son diferentes —Ciudad optó por congelar salarios y Maipú por reducir la estructura política—, las dos administraciones coinciden en el objetivo de contener el gasto público frente al actual contexto económico.

Las medidas, una por una