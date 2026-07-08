Milei prepara una reforma del Banco Central y un mecanismo para cerrar el Estado sin presupuesto

Javier Milei cambio de idea y no cierra el Central y va por su blindaje al estilo peruano

Javier Milei cambio de idea y no cierra el Central y va por su blindaje al estilo peruano

El presidente Javier Milei avanza en un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y restituir como misión excluyente la de preservar el valor de la moneda , mientras que también propondrá cerrar el Estado si no se aprueba o se agota el presupuesto de un ejercicio.

Así lo adelantó un afónico presidente en la recorrida radial que hizo al finalizar el encuentro de Argentina con Egipto , con la excusa de hablar del triunfo argentino.

Las ideas en las que viene trabajando el Poder Ejecutivo tuvieron un nuevo y definitivo impulso ayer, después del partido, en una reunión de trabajo encabezada por el mandatario junto al ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente del Banco Central , Santiago Bausili ; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . El encuentro permitió avanzar en la redacción de un conjunto de proyectos que también incluirá modificaciones al mercado de capitales , al mercado de seguros y a las reglas fiscales .

El proyecto sobre el denominado shutdown toma como referencia el sistema vigente en Estados Unidos , aunque con diferencias relevantes. Según explicó Milei , la iniciativa establecerá que, una vez agotado el presupuesto autorizado por el Congreso , el Poder Ejecutivo no podrá seguir realizando nuevos gastos hasta contar con una nueva habilitación legislativa.

La propuesta no replicaría de manera literal el esquema estadounidense. Mientras en ese país el cierre parcial del Gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto para el nuevo ejercicio fiscal, el mecanismo previsto para la Argentina buscaría impedir que el Poder Ejecutivo ejecute gastos por encima de las partidas vigentes, limitando las ampliaciones presupuestarias, aunque manteniendo la posibilidad de reasignar recursos ya autorizados.

El superávit como límite legal

La iniciativa adquiere relevancia en un contexto en el que la actual administración gobernó dos años consecutivos con el presupuesto prorrogado de 2023, actualizado mediante decretos y adecuaciones presupuestarias. Para Milei, establecer un límite legal a la ejecución del gasto constituye un paso fundamental en su idea de preservación del superávit fiscal.

En Estados Unidos, el shutdown implica la suspensión temporal de actividades consideradas no esenciales cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para el funcionamiento de la administración federal. Durante esos períodos permanecen operativos únicamente los servicios indispensables, como las Fuerzas Armadas, la seguridad, el control aéreo, el sistema postal y parte de los servicios de salud, mientras numerosas agencias y programas estatales interrumpen su funcionamiento hasta alcanzar un acuerdo presupuestario.

Milei interpreta que replicar ese mecanismo en Argentina sería una herramienta institucional destinada a impedir que el gasto público supere los recursos autorizados por el Poder Legislativo, reafirmando la biblia de su gobierno: el superávit fiscal.

Javier Milei con el equipo económico ayer en Olivos.

El nuevo rol del Banco Central

El segundo eje del paquete de reformas apunta directamente al Banco Central. Milei confirmó que la nueva Carta Orgánica buscará devolver a la autoridad monetaria el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda, modificando el esquema vigente desde la reforma impulsada en 2012.

Según la visión libertaria, aquella modificación amplió las funciones del Banco Central al incorporar objetivos vinculados con el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera, además de facilitar una mayor asistencia al Tesoro mediante adelantos transitorios. El Presidente sostiene que ese cambio debilitó la independencia de la entidad y terminó habilitando un proceso sostenido de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

La propuesta oficial recorrería el camino inverso. El proyecto establecería de manera explícita la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y prevé incorporar sanciones para quienes vulneren esa restricción. Para el Gobierno, el propósito consiste en blindar institucionalmente al Banco Central para impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar la política monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público.

Durante sus declaraciones, Milei insistió en que la emisión monetaria destinada a cubrir déficits fiscales constituye una práctica que debe quedar definitivamente excluida del funcionamiento de la autoridad monetaria. Bajo esa premisa, considera que la independencia del Banco Central dejará de depender únicamente de decisiones políticas para quedar respaldada por un nuevo marco legal.

La iniciativa también representa un cambio de enfoque respecto del discurso que Milei sostenía durante la campaña presidencial, cuando proponía cerrar el Banco Central. Ya en el ejercicio del gobierno, la estrategia evolucionó hacia una redefinición institucional de la entidad, asignándole nuevamente un mandato concentrado en la estabilidad monetaria.

El respaldo del FMI

El debate sobre la reforma también aparece reflejado en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. El organismo considera que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, resultará conveniente avanzar en una actualización del marco legal del Banco Central para fortalecer su independencia, mejorar su gobernanza y reforzar las limitaciones al financiamiento monetario del sector público.

El objetivo de hacer permanentes las reglas

El Gobierno sostiene que el escenario económico actual ofrece condiciones distintas a las de años anteriores. Desde diciembre de 2023, el Banco Central dejó de asistir financieramente al Tesoro, mientras el equilibrio fiscal pasó a convertirse en el principal instrumento de estabilización macroeconómica. En ese contexto, la reforma buscará convertir esa práctica en una obligación permanente y no en una decisión de la administración de turno.

El resto de las iniciativas

El paquete de iniciativas se completa con una nueva ley para el mercado de capitales, modificaciones en el mercado de seguros y el proyecto denominado "Inocencia Fiscal II". En conjunto, el oficialismo busca construir un marco normativo que acompañe la consolidación del programa económico y limite la posibilidad de revertir, mediante decisiones administrativas, los principios sobre los que sostiene su estrategia fiscal y monetaria.