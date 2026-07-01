1 de julio de 2026
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Sitio Andino
La Libertad Avanza

Milei reunió a los legisladores de La Libertad Avanza y los mendocinos anticiparon la agenda que viene para el Congreso

El Presidente encabezó una reunión con legisladores oficialistas para definir la agenda del segundo semestre. Los mendocinos ratificaron la unidad del bloque y adelantaron una reforma electoral y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza

 Por Cecilia Zabala

El presidente Javier Milei con diputados y senadores de La Libertad Avanza reunió este martes a los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para delinear la estrategia legislativa de la segunda mitad del año y anticipar los principales proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso. Entre los presentes estuvieron los mendocinos Facundo Correa Llano y Mercedes Llano, quienes destacaron el clima de unidad del espacio y brindaron detalles exclusivos a Sitio Andino sobre los temas que marcarán la agenda parlamentaria.

Por Mendoza participaron los diputados nacionales Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Julieta Metral Asensio y Álvaro Martínez.

Javier Milei con diputados y senadores de La Libertad Avanza
El presidente Javier Milei participó en Casa Rosada de una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El presidente Javier Milei participó en Casa Rosada de una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Reforma electoral y cambios en el Banco Central, entre los proyectos que vienen

Uno de los principales anuncios del Presidente fue que el Gobierno avanzará con un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que, según explicó, apuntará a reforzar la independencia de la autoridad monetaria y evitar que futuros gobiernos puedan financiar el déficit fiscal mediante emisión.

Además, durante la reunión también se confirmó que el oficialismo impulsará una reforma electoral, que incluirá la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En diálogo con Sitio Andino, el diputado nacional Facundo Correa Llano aseguró que el encuentro permitió conocer de primera mano los próximos pasos del Gobierno.

"Excelente. Nos explicó lo que se viene. Hay una Argentina en crecimiento y tenemos mucha expectativa", afirmó.

El legislador mendocino agregó que durante la reunión se habló de "una reforma electoral" y de que "se va a trabajar sobre la Carta Orgánica del Banco Central", dos de las iniciativas que el oficialismo buscará instalar en el Congreso.

Los mendocinos destacaron la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso

Por su parte, la diputada nacional Mercedes Llano señaló que el encuentro también sirvió para ordenar el trabajo parlamentario y fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y los bloques oficialistas.

"Se presentaron las figuras que van a coordinar el vínculo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Fue una reunión para organizarse y definir los temas de agenda, entre ellos la reforma política", explicó.

La legisladora mendocina también destacó el momento interno que atraviesa La Libertad Avanza. "Veo que el bloque de La Libertad Avanza está sólido, fuerte. Es un bloque cohesionado, con definiciones bien nítidas, un presidente firme y un rumbo bien definido", sostuvo.

En ese sentido, agregó que el objetivo del espacio es consolidar el proyecto político de Milei. "Hay un presidente y todo un equipo que quiere que el Presidente vaya por la reelección", afirmó.

Milei busca alinear a sus legisladores para la segunda mitad del año

La reunión se dio en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer su presencia parlamentaria para avanzar con reformas consideradas estratégicas por la Casa Rosada.

Además de los anuncios vinculados al Banco Central y la reforma electoral, el encuentro sirvió para coordinar el trabajo entre los legisladores oficialistas y los interlocutores designados para mantener el vínculo permanente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Con este encuentro, Milei comenzó a delinear la hoja de ruta legislativa para el segundo semestre, con la intención de acelerar el tratamiento de las iniciativas que considera prioritarias y consolidar la estrategia política de La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos electorales.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

Javier Milei con diputados y senadores de La Libertad Avanza
El encuentro fue para avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.

El encuentro fue para avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.

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