30 de junio de 2026
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Diego Santilli

Asumió Diego Santilli y se convirtió en el cuarto Jefe de Gabinete de la era Milei

El Presidente le tomó juramento al sucesor de Manuel Adorni, quien hasta el momento dirigía el Ministerio del Interior.

Asumió Diego Santilli y se convirtió en el cuarto Jefe de Gabinete de la era Milei

Asumió Diego Santilli y se convirtió en el cuarto Jefe de Gabinete de la era Milei

 Por Sofía Pons

Diego Santilli asumió como Jefe de Gabinete, tras la renuncia de Manuel Adorni el pasado sábado. Se trata del cuarto coordinador de ministros que tiene el gobierno de Javier Milei.

Tras meses de polémica alrededor del exvocero presidencial que derivó en su paso al costado por acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, Santilli juró a su nuevo cargo, el que dejó vacante Adorni.

El Presidente, el nuevo Jefe de Gabinete, y el exvocero se fundieron en un abrazo, en presencia del resto de los ministros y los gobernadores oficialistas, entre los que se encontraba el de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Embed - El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli

Diego Santilli, el coordinador de ministros y el vínculo con los gobernadores

El exPro es el cuarto Jefe de Gabinete de la era Milei, anteriormente ocuparon el cargo Manuel Adorni, Guillermo Francos y Nicolás Posse. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", indicó Santilli cuando se oficializó su paso del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete.

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El funcionario coordinador seguirá manteniendo vínculo con los gobernadores, pero ahora también gestionará el trabajo de los ministros. El Presidente remarcó que buscará una transición ordenada entre Adorni y Santilli.

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