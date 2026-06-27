Javier Milei aceptó la renuncia de Manuel Adorni y busca nuevo jefe de Gabinete

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete , luego de mantener una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

La decisión fue confirmada por el propio funcionario a través de una carta publicada en su cuenta de X , pocas horas después del regreso del mandatario de su gira por España.

Con la salida de Adorni, el Gobierno Nacional abrió formalmente la búsqueda de su reemplazante , en medio de una fuerte reconfiguración del gabinete nacional.

Tras confirmarse la renuncia, la principal incógnita pasó a ser quién ocupará la Jefatura de Gabinete.

Según distintas fuentes del oficialismo, el nombre que reúne mayor consenso es el del ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantiene diálogo con los principales sectores del Gobierno y cuenta con buena relación con Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich.

Desde la mesa política del oficialismo remarcaron que la prioridad es garantizar la continuidad del proyecto de gobierno.

"No es más importante el nombre que ocupe la Jefatura de Gabinete que los 500 días que tenemos por delante para hacer un buen gobierno y lograr que el proyecto de Javier Milei pueda continuar cuatro años más", señalaron fuentes oficiales.

Diego Santilli Diego Santilli dijo que Mendoza es la provincia con menos reclamos y elogió su modelo económico. Foto: Flor Gaspari

El perfil de Diego Santilli

Santilli llegó al Ministerio del Interior en noviembre de 2025 y desde entonces quedó al frente de las negociaciones con gobernadores y bloques legislativos.

Entre sus principales tareas estuvieron la búsqueda de consensos para el Presupuesto 2026, las reformas impulsadas por el Ejecutivo y la coordinación política con las provincias.

Además, durante la crisis que atravesó Adorni, asumió un rol central en las conversaciones con legisladores y mandatarios provinciales para contener la presión opositora.

No obstante, allegados al funcionario aseguran que el cargo podría complicar sus aspiraciones de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, aunque consideran difícil que rechace un eventual ofrecimiento presidencial.

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También aparecen otros nombres para reemplazar a Manuel Adorni

Además de Santilli, en el Gobierno analizan otras alternativas. Uno de los mencionados es el canciller Pablo Quirno, quien acompañó a Milei durante la gira por España. Sin embargo, desde su entorno aseguraron que su intención es continuar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otro dirigente en evaluación es Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei.

Sin embargo, un eventual traslado de Menem a la Jefatura de Gabinete obligaría al oficialismo a redefinir la conducción de la Cámara baja en un momento clave para la agenda legislativa.

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Una salida que se venía gestando

De acuerdo con versiones surgidas desde la Casa Rosada, la salida de Adorni fue impulsada por el entorno presidencial, luego de varios meses de tensión política y parlamentaria.

Aunque Milei sostuvo públicamente hasta los últimos días su respaldo al ahora exjefe de Gabinete, el desgaste acumulado terminó acelerando la decisión.

En ese contexto, la definición sobre el nuevo jefe de Gabinete quedó en manos del Presidente, quien resolverá en las próximas horas quién será el encargado de coordinar políticamente al Gobierno en la segunda etapa de la gestión.