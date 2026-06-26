Las cartas están echadas para Manuel Adorni: su salida del Gobierno es casi un hecho

El ejercicio del cargo de Jefe de Gabinete de Manuel Adorni parece atravesar sus últimas horas. Las señales internas, los movimientos en Casa Rosada, las últimas declaraciones de Javier Milei y el impacto de la causa judicial configuraron un escenario donde, para muchos, su continuidad ya no es sostenible .

"Si la Justicia considera culpable a Adorni, lo eyecto de una patada" Javier Milei dijo que la explicación del pendrive del jefe de Gabinete con criptomonedas le parece "absolutamente plausible" y afirmó: "Yo creo en su honestidad". pic.twitter.com/FE5tJEfln7

En las últimas horas, distintos sectores del Gobierno coincidieron en que el desgaste del funcionario es profundo y que su permanencia genera costos políticos crecientes, especialmente en el Congreso. La presión opositora, las dificultades para avanzar con leyes clave y el ruido interno aceleraron una discusión que el mileísmo retrasaba , prácticamente sin ningún sentido más que la dilación por la dilación misma.

El punto de inflexión fue la declaración de Javier Milei desde España , donde sostuvo que “lo eyecta de una patada” si la Justicia lo encuentra culpable . Aunque el Presidente reiteró que cree en su honestidad, en la Casa Rosada interpretaron esa frase como un cambio de postura y una señal de que el ciclo estaría llegando a su fin . Hasta hoy, cada vez que era consultado sobre el caso, solo dejaba declaraciones destacando las "bondades" y "honestidad" del todavía funcionario. Eso cambió.

El respaldo condicionado impactó de lleno en el gabinete, donde ya no descartan un reemplazo en el corto plazo. Incluso, algunos funcionarios aseguran que “tiene los días contados” y que la definición podría acelerarse en cuestión de horas o días. "No pasa de hoy o el fin de semana", aseguró una fuente del oficialismo a Sitio Andino.

image Javier Milei le habría soltado la mano a Manuel Adorni, quien atravesaría sus últimas horas en el Gobierno.

El caso Adorni y el desgaste político insostenible

El problema ya no es solo judicial. En el oficialismo admiten que sostener a Adorni implica un costo cada vez más alto en la relación con aliados y gobernadores, además de trabar la agenda legislativa. El caso ya hizo caer la sesión del jueves en el Senado y obligó a maniobras defensivas que desgastan al bloque libertario.

A esto se suma el frente interno: tanto en el entorno de Karina Milei como en el de Santiago Caputo reconocen un fuerte deterioro en la relación con el jefe de Gabinete. La pérdida de respaldo en ambos sectores es uno de los factores que más debilita su posición.

En paralelo, Adorni canceló su agenda oficial y suspendió reuniones previstas, lo que alimentó aún más las versiones de salida. Dentro del Gobierno ya hablan de un escenario sin retorno y de un “pasillo sin salida” para el funcionario.

Además, en los últimos días se redujo su exposición pública, con cambios en el esquema de comunicación oficial que incluyeron nuevos vocero y secretario de comunicación. Para varios despachos, esto forma parte de una transición en marcha.

Manuel Adorni, Congreso, foto Infobae En el Senado ya habían suspendido la presentación del informe de gestión, prevista para el 2 de julio.

Los nombres que suenan para reemplazar a Manuel Adorni

Mientras crecen las versiones de salida, en la Casa Rosada ya circulan posibles reemplazantes. Entre ellos, aparecen con más fuerza:

Diego Santilli , con perfil político y buen vínculo con gobernadores.

, con perfil político y buen vínculo con gobernadores. Pablo Quirno , valorado por su perfil técnico y cercanía con Milei.

, valorado por su perfil técnico y cercanía con Milei. Federico Sturzenegger , resistido por sectores del gabinete.

, resistido por sectores del gabinete. Sandra Pettovello, aunque su salida de Capital Humano generaría otro problema.

Santilli asoma como una de las opciones más firmes, ya que podría funcionar como equilibrio entre las distintas terminales del poder dentro del oficialismo.

15 de Enero de 2025, Hospital Luján de Cuyo, diego Santilli Ministro del Interior Diego Santilli, el candidato que suena con más fuerza para reemplazar a Manuel Adorni. Foto: Cristian Lozano

Movimientos de último momento en Casa Rosada

En este contexto de máxima tensión, un movimiento llamó la atención en Balcarce 50 este viernes por la tarde: la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la Casa Rosada junto a Karina Milei, quien no viajó a España.

Aunque no se confirmó una reunión, el solo hecho de que ambos coincidieran en la sede de Gobierno un viernes por la tarde —algo poco habitual— alimentó las especulaciones sobre definiciones inminentes.

Manuel Adorni y un desenlace que parece inevitable

Hoy, la continuidad de Adorni depende exclusivamente de Milei, pero el margen político se achica con cada nuevo episodio. La combinación de presión judicial, desgaste interno y costo institucional configura un escenario donde la salida aparece como la opción más probable.

En el Gobierno, ya no discuten tanto si se irá, sino cuándo y en qué condiciones. Y aunque el Presidente suele manejar los tiempos con hermetismo, todo indica que las cartas, esta vez, ya están echadas.