El Gobierno nacional logró frenar en el Senado la interpelación a Manuel Adorni.

La Cámara de Senadores no sesionará este jueves por falta de quórum . De esta manera, el oficialismo logró que no se trate el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Los legisladores que responden al Gobierno nacional estuvieron en el recinto pero se levantaron de sus bancas tras una orden de la jefa del bloque, Patricia Bullrich .

Estaba previsto que esta mañana se debatiera en el Congreso el pedido de interpelación sobre tablas contra el cuestionado funcionario , el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada , convenios internacionales y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) no dio quórum.

Con 25 presentes registrados, de los bloques de la oposición dialoguista, aliados de LLA, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio por levantada "inmediatamente" la sesión. En tanto, el peronismo, aunque quería tratar el tema contra Adorni, decidió no bajar al recinto a dar número en sesiones convocadas por el oficialismo. Además, los justicialistas se oponen a la iniciativa de propiedad privada, informó Parlamentario.

Senado, Cámara de Senadores, Congreso de la Nación, Patricia Bullrich, foto NA Foto: NA.

Bullrich tenía asegurados los votos para impedir la interpelación con la ayuda de aliados radicales y misioneros, pero prefirió no abrir el recinto para no estar varios horas debatiendo esos pedidos que impulsaba el peronismo, el PRO y Convicción Federal. De hecho los pocos legisladores que se sentaron en el recinto fueron los macristas Martin Goerling Lara, y Maria Cristina Huala, y la peronista de Convicción Federal, Carolina Moises.

Cómo sigue el pedido de interpelación contra Manuel Adorni

La próxima semana, LLA abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle curso natural a los proyectos para interpelar a Adorni. Hay uno del PJ y otro del PRO, que presentó el jefe de la bancada, Martín Goerling. La banca amarilla busca interpelar al cuestionado jefe de Gabinete, envuelto en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, y avanzar en una eventual moción de censura.