El Gobierno nacional asegura que el PRO no tendrá los votos para habilitar la interpelación a Manuel Adorni.

Este jueves se espera una sesión tensa en el Senado , a partir de las 11, en medio de la discusión sobre el mecanismo para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El Gobierno nacional confía en que la bancada del PRO no contará con los dos tercios necesarios para tratar el pedido de interpelación sobre tablas contra el cuestionado funcionario.

Además, la reunión, postergada la semana pasada, tiene un temario en el que resalta el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada , convenios internacionales y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.

La discusión en el Senado por Manuel Adorni

Tras el anticipo del presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, quien reveló que solicitará que el ministro coordinador asista el 2 de julio al Congreso para que explique el incremento de su patrimonio, en el oficialismo descartan que los aliados cuenten con los votos necesarios para habilitar el debate. "No tienen los votos y no los van a conseguir", precisó una fuente de la mesa política a Noticias Argentinas.

La libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y el respaldo de al menos cuatro radicales, 2 misioneros, y uno de Provincia Unidos, números que le permitirán bloquear sin dificultades la maniobra de los aliados.

Versiones cruzadas en el Gobierno nacional

En los últimos días, los contrapuntos entre la plana de poder y la senadora Patricia Bullrich volvieron a aflorar, luego de que la legisladora anunciara la suspensión del informe de gestión que debería protagonizar Adorni el 2 de julio, y el ministro coordinador la desmintiera minutos más tarde.

Patricia Bullrich, Manuel Adorni

"Quiso sacar el tema de la agenda, pero con gente así no se puede", le facturaron a Adorni desde el entorno de Bullrich, luego de que el jefe de Gabinete, investigado por presuento enriquecimiento ilícito, asegurara que estaba a disposición de la Cámara de Senadores.

Pese a las versiones cruzadas, en el oficialismo buscaron bajarle el precio a la tensión y rechazaron las lecturas que aseguraban que contradecía la versión de la senadora. "No fue contra Patricia ni nadie. No quería quedar como un cagón y como el autor de la movida", sostuvieron desde el entorno de Adorni.

Asimismo, se mostraron optimistas respecto a la sanción de la Ley de Propiedad Privada, el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y que generó polémicas al interior de la administración libertaria tras la postergación de su tratamiento original. "Debería salir porque tenemos los votos", aseguraron desde la Casa Rosada.