25 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

El Gobierno nacional asegura que el PRO no tendrá los votos para habilitar la interpelación a Manuel Adorni

El Gobierno nacional espera que en la sesión de la Cámara de Senadores se frene la ofensiva contra el jefe de Gabinete y se sancione la Ley de Propiedad Privada.

El Gobierno nacional asegura que el PRO no tendrá los votos para habilitar la interpelación a Manuel Adorni.

El Gobierno nacional asegura que el PRO no tendrá los votos para habilitar la interpelación a Manuel Adorni.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

Este jueves se espera una sesión tensa en el Senado, a partir de las 11, en medio de la discusión sobre el mecanismo para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Gobierno nacional confía en que la bancada del PRO no contará con los dos tercios necesarios para tratar el pedido de interpelación sobre tablas contra el cuestionado funcionario.

La discusión en el Senado por Manuel Adorni

Tras el anticipo del presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, quien reveló que solicitará que el ministro coordinador asista el 2 de julio al Congreso para que explique el incremento de su patrimonio, en el oficialismo descartan que los aliados cuenten con los votos necesarios para habilitar el debate. "No tienen los votos y no los van a conseguir", precisó una fuente de la mesa política a Noticias Argentinas.

La libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y el respaldo de al menos cuatro radicales, 2 misioneros, y uno de Provincia Unidos, números que le permitirán bloquear sin dificultades la maniobra de los aliados.

Versiones cruzadas en el Gobierno nacional

En los últimos días, los contrapuntos entre la plana de poder y la senadora Patricia Bullrich volvieron a aflorar, luego de que la legisladora anunciara la suspensión del informe de gestión que debería protagonizar Adorni el 2 de julio, y el ministro coordinador la desmintiera minutos más tarde.

Patricia Bullrich, Manuel Adorni

"Quiso sacar el tema de la agenda, pero con gente así no se puede", le facturaron a Adorni desde el entorno de Bullrich, luego de que el jefe de Gabinete, investigado por presuento enriquecimiento ilícito, asegurara que estaba a disposición de la Cámara de Senadores.

Pese a las versiones cruzadas, en el oficialismo buscaron bajarle el precio a la tensión y rechazaron las lecturas que aseguraban que contradecía la versión de la senadora. "No fue contra Patricia ni nadie. No quería quedar como un cagón y como el autor de la movida", sostuvieron desde el entorno de Adorni.

Asimismo, se mostraron optimistas respecto a la sanción de la Ley de Propiedad Privada, el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y que generó polémicas al interior de la administración libertaria tras la postergación de su tratamiento original. "Debería salir porque tenemos los votos", aseguraron desde la Casa Rosada.

Temas
Seguí leyendo

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El Gobierno habilitó el registro de armas de fuego no declaradas y extendió la devolución voluntaria

Chau burocracia: el cambio clave para médicos recién egresados

El Gobierno nacional flexibilizó el proceso para la designación de jueces de la Corte Suprema

El Gobierno asegura tener los votos, pero la situación de Manuel Adorni sigue complicándose

Sin fondos de Nación, la Provincia encara una obra para mejorar el sistema eléctrico del Gran Mendoza

Qué hallaron en la casa de Jésica Cirio y su pareja

Diputados aprobó el Súper RIGI: qué es, cómo votaron los diez mendocinos y qué dijeron

Lee además
El Gobierno nacional busca recuperar la agenda en Diputados.

El oficialismo busca dar vuelta la página en el Congreso y sesiona este miércoles con agenda propia
El Gobierno nacional autorizó un nuevo parque solar en Mendoza: detalles del proyecto

Nuevo parque solar autorizado: Mendoza sumará un proyecto clave al sistema energético
LO QUE SE LEE AHORA
Una vivienda de Jésica Cirio y Nicolás Trombino fue allanada por la Justicia.

Qué hallaron en la casa de Jésica Cirio y su pareja

Las Más Leídas

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

Misterio y preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en Mendoza

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios video

Espacio Costanera abrió sus puertas y transformó la Terminal de Mendoza en un nuevo polo comercial y turístico

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Una familia de General Alvear denunció que alteraron una tumba en el cementerio municipal.

En Gral. Alvear ya no hay paz ni en los sepulcros del cementerio: reclamos a la Municipalidad