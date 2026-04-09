El Gobierno nacional va por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: qué cambios propone. Foto: Senado.

El Senado comenzó el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional . El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , asisitó al Congreso para explicar los alcances de la iniciativa.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General recibieron al funcionario en la primera reunión informativa sobre esta propuesta. El oficialismo quiere emitir dictamen en las próximas semanas para que llegue al recinto, pero que la oposición pidió ampliar la nómina de expositores antes de avanzar.

El plenario fue presidido por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez y contó también con la presencia del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara , quien expresó reparos sobre el impacto social de la iniciativa en los sectores más vulnerables, informó El Parlamentario. Mientras las miradas estaban puestas en el Congreso por la reforma de la Ley de Glaciares, que ya fue sancionada , Sturzenegger avanzó en otro proyecto clave para el Ejecutivo, el de "i nviolabilidad de la propiedad privada ".

Esta iniciativa consta de varios capítulos e incluye modificaciones al Código Procesal y al Código Civil y Comercial, entre otras normas, apuntadas al derecho de la propiedad . Sus aspectos principales son:

Establecer un mecanismo de desalojo más rápido, lo que permitiría la restitución de inmuebles mediante un procedimiento “sumarísimo”, con la acreditación del título de propiedad.

más rápido, lo que permitiría la restitución de inmuebles mediante un procedimiento “sumarísimo”, con la acreditación del título de propiedad. Modificar el régimen de expropiaciones , reduciendo los tiempos administrativos y judiciales.

, reduciendo los tiempos administrativos y judiciales. Eliminar los límites a la compra de terrenos por parte de extranjeros , manteniendo controles en casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas.

, manteniendo controles en casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas. Cambios en la ley de Manejo del Fuego para eliminar artículos que restringen la venta o el cambio de uso de tierras afectadas por incendios.

Federico Sturzenegger, Senado Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Foto: Senado.

Federico Sturzenegger defendió el proyecto en el Senado

La exposición del ministro se centró en los dos ejes principales del gobierno: "El equilibrio fiscal logrado mediante la reducción del gasto sin aumentar impuestos y la libertad económica". Remarcó que esos dos principios "realimentan el concepto de la propiedad privada".

Además, destacó la importancia de proteger dicho activo, porque "una situación fiscal débil favorece la vulnerabilidad y la violación de esos derechos". También se refirió a la "falta de aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos" en el país por parte de argentinos y extranjeros. Dijo que ello se debió, en gran medida, a "la ausencia de certezas sobre los derechos de propiedad".

Los planteos de la oposición

Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la intención del Gobierno de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Sturzenegger afirmó que la actual normativa es "inconstitucional” y que limita al 15% la propiedad extranjera. Propuso eliminar ese tope, manteniendo únicamente las restricciones cuando haya participación de Estados extranjeros.

Los senadores del bloque justicialista aprovecharon la presencia del ministro para cuestionar su trayectoria y atribuirle responsabilidad en políticas económicas de gestiones anteriores. El jefe de la bancada, José Mayans, junto a Martín Soria, lideraron las críticas y lo señalaron como partícipe de algunos de los principales fracasos económicos de las últimas décadas, desde la crisis de 2001 hasta el proceso de endeudamiento registrado durante la gestión de Mauricio Macri.

En tanto, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, advirtió que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, en particular las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo sobre comunidades en situación de vulnerabilidad.