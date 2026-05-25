Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en mayo de 2026

Alquilar una vivienda en Mendoza es una decisión/necesidad compleja para miles de personas y familias. De hecho, más allá de las preferencias personales, muchas veces la elección del inmueble a alquilar se definide por la posibilidad de pago . En algunos casos el alquiler puede representar cerca del 30% de los ingresos , mientras que en otros puede llegar hasta la mitad del salario .

En este contexto, un nuevo informe de Inmodata Mendoza da cuenta de cómo se mueven los precios de los alquileres durante mayo en el Gran Mendoza y qué zonas son más caras o más accesibles.

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En algunas zonas el precio por un departamentos de dos habitaciones supera los $600.000.

El relevamiento toma como referencia un departamento de dos habitaciones con cochera , lo que permite comparar valores entre zonas. De todas formas, es necesario aclarar que se trata de montos promedios -no absolutos- que varían según la ubicación exacta, el estado del inmuebles y las comodidades.

Valores de referencia registrados durante mayo de 2026:

Guaymallén: $630.000

Godoy Cruz: $620.000

Ciudad de Mendoza: $600.000

Luján de Cuyo: $590.000

Maipú: $575.000

Las Heras: $540.000

El informe deja ver diferencias marcadas entre departamentos. Guaymallén deja de ser la novedad como el departamento más caro y lidera el ranking por segundo mes consecutivo. Por su parte, Las Heras continúa siendo la zona más accesible, manteniendo esta tendencia desde hace meses.

Cada vez menos alquileres aceptan mascotas

Otro dato que llama la atención del informe es la escasa cantidad de alquileres que aceptan mascotas. Según Inmodata, apenas el 16,7% de los departamentos disponibles son pet friendly.

image Menos de 100 departamentos de los 1439 revelados aceptan mascota. Gráfico: Inmodata

Se trata del porcentaje más bajo registrado en los últimos meses y, en términos concretos, significa que hay menos de 100 departamentos donde los inquilinos pueden vivir con animales.

Sin embargo, para muchas personas las mascotas son parte de la familia y no "algo" de lo que puedan desprenderse para conseguir vivienda. Por lo tanto, quienes tienen perros o gatos suelen enfrentarse a un mercado de alquileres cerrado, con pocas opciones disponibles, una realidad que limita el acceso habitacional y que debería revisarse.