16 de abril de 2026
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Alquileres

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

El mercado inmobiliario mostró cambios en abril de 2026 y los alquileres se mantienen en alza. Cuánto cuestan en las distintas zonas del Gran Mendoza.

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

 Por Soledad Maturano

La oferta de alquileres de viviendas en el Gran Mendoza se mantiene en una sostenida alza, con algunos movimientos en el mapa inmobiliario. Lo mismo ocurre con los precios según el departamentos, pues ocurre que por primera vez en meses Guaymallén se ubica como el más caro para alquilar.

Así lo indicó un nuevo informe de Inmodata, la consultora que mes tras mes analiza los cambios en el mercado inmobiliario. Los nuevos datos del informe revelan un aumento en los precios de los alquileres. De hecho, en algunas zonas el aumento supera el 10% en tan sólo dos meses.

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Cuánto cuesta alquilar en Mendoza y qué zona es hoy la más cara

Desde el punto de vista de quienes están buscando una vivienda para alquilar, los datos no son muy alentadores, ya que en todos los departamentos han habido aumentos en los últimos dos meses.

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Guaymallén lidera el ranking de los departamentos más caro.

Guaymallén lidera el ranking de los departamentos más caro.

Siguiendo al relevamiento, en abril el precio promedio -que, claramente, puede variar hacia arriba o hacia abajo según las condiciones y ubicación del inmueble- de un departamento de dos habitaciones con cochera alcanzó su nivel más alto en Guaymallén, que lidera el ranking con $630.000.

Detrás se ubican:

  • Godoy Cruz: $620.000
  • Ciudad: $600.000
  • Luján de Cuyo: $590.000
  • Maipú: $575.000
  • Las Heras: $540.000

El dato marca un cambio relevante, ya que durante los últimos meses los valores más altos los lideraban Godoy Cruz y Ciudad, pero ahora Guaymallén toma la delantera. Este cambio responde a una combinación de la alta demanda y menos oferta que, en las reglas del mercado, presiona sobre los precios.

Cuánto aumentaron los alquileres en los últimos dos meses

Al comparar los valores actuales con los de marzo y febrero, se observa una suba generalizada en casi todos los departamentos del Gran Mendoza.

Tanto en febrero como en marzo, los precios eran:

  • Ciudad: $570.000
  • Godoy Cruz: $580.000
  • Guaymallén: $560.000
  • Luján: $550.000
  • Maipú: $525.000
  • Las Heras: $500.000

Con estos datos, el salto de abril muestra incrementos significativos:

  • Guaymallén: subió $70.000 en dos meses (+12,5%)
  • Godoy Cruz: +$40.000 (+6,9%)
  • Ciudad: +$30.000 (+5,3%)
  • Luján: +$40.000 (+7,2%)
  • Maipú: +$50.000 (+9,5%)
  • Las Heras: +$40.000 (+8%)
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Los alquileres de viviendas de dos dormitorios aumentaron entre 5% y 12% en dos meses.

Los alquileres de viviendas de dos dormitorios aumentaron entre 5% y 12% en dos meses.

El dato más llamativo es el de Guaymallén, que no sólo registra la mayor suba en términos concretos, sino que además es el más caro en este momento.

El escenario muestra un mercado en movimiento, con mayor oferta pero precios que continúan en alza. En este contexto, la combinación de alta demanda y ajustes en los valores mantiene la presión sobre los alquileres, especialmente en las zonas más buscadas del Gran Mendoza.

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