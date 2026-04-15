15 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

El Banco Central bate récords de compra dólares pero las reservas siguen en rojo

El Banco Central acumula compras récord de dólares en 2026, pero las reservas netas siguen en rojo por pagos de deuda, esterilización y falta de financiamiento.

banco central de argentina.jpg
Foto: NA
 Por Marcelo López Álvarez

El Banco Central de la República Argentina completó más de 60 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios, acumulando compras netas por 4.687 millones de dólares desde el inicio del año hasta la primera quincena de abril.

Con un promedio diario de 76 millones de dólares, ese desempeño representa más del 46% del objetivo anual que el equipo económico había trazado al comenzar la gestión. En términos históricos, se trata del mayor volumen de adquisición de divisas (medido en dólares constantes) desde 2012, con la excepción del ciclo atípico de 2024, cuando el rebalanceo de carteras y el esquema escalonado de pagos de importaciones distorsionaron la comparación, así lo cuenta un análisis del comportamiento del Central que presentó la Fundación Mediterránea.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de abril de 2026
que hay detras del nuevo desembolso del fmi y por que no resuelve el frente mas critico

Qué hay detrás del nuevo desembolso del FMI y por qué no resuelve el frente más crítico

Sin embargo, las compras no se traducen en acumulación de reservas. Esa es la tensión que atraviesa la política cambiaria argentina en este tramo del año.

Un comprador activo con reservas netas en rojo

El informe destaca que la participación del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) ha sido notoriamente más intensa que lo programado. La autoridad monetaria había establecido como referencia una intervención equivalente al 5% del volumen operado; en los hechos, las compras netas alcanzaron el 18% del total transaccionado, una proporción tres veces superior a la proyección original.

Pese a ello, las reservas netas permanecen en terreno negativo. Según estimaciones propias, al 8 de abril el saldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicaba en -229 millones de dólares, cifra que se deteriora hasta -1.530 millones si se incorporan los vencimientos del BOPREAL. En términos acumulados para 2026, la contracción ronda los 1.850 millones bajo el criterio más amplio.

La distinción entre reservas brutas y netas es más que metodológica. Las reservas brutas (que al inicio de abril alcanzaron 44.750 millones, con una mejora de 3.580 millones respecto al cierre de 2025) incluyen pasivos de corto plazo: el swap con el Banco Popular de China, los encajes por depósitos en dólares, las obligaciones con organismos internacionales y los REPOs tomados con entidades del exterior. Una vez descontados esos compromisos, la posición efectivamente disponible resulta negativa.

image
Santiago Bausili, titular del Banco Central que viene llevando adelante más de 60 jornadas de compra de dólares, sin embargo las reservas no crecen.

Santiago Bausili, titular del Banco Central que viene llevando adelante más de 60 jornadas de compra de dólares, sin embargo las reservas no crecen.

De dónde vienen las divisas

El flujo comprador del Banco Central reconoce fuentes identificables. La principal es la oferta financiera: entre noviembre y marzo, las emisiones de Obligaciones Negociables de empresas y los financiamientos externos de provincias sumaron 11.800 millones de dólares . A eso se agrega la expansión del crédito en dólares (con obligación de liquidación en el MULC), que creció 2.730 millones en el primer trimestre. El superávit comercial en la cuenta de bienes complementa el cuadro.

Por el lado de los egresos, los pagos netos de deuda constituyeron el principal factor de drenaje. El Tesoro y el Banco Central destinaron 5.195 millones y 1.697 millones de dólares, respectivamente, a obligaciones con organismos internacionales, bonistas y compromisos relacionados con el BOPREAL. Sin un refinanciamiento efectivo de los vencimientos de capital, la capacidad de fortalecer la posición neta de divisas seguirá siendo estructuralmente limitada.

La esterilización y la demanda de pesos que no llega

La compra de divisas genera emisión de pesos que el Banco Central esterilizó íntegramente a través de dos canales: las colocaciones de deuda en moneda local por parte del Tesoro y los instrumentos habituales de absorción de la autoridad monetaria (pases y operaciones en el mercado secundario). Como resultado, la base monetaria exhibe una caída respecto al cierre de 2025 en línea con la política antiinflacionaria del gobierno.

Esto implica que la acumulación de reservas descansa más en la contracción del Crédito Interno Neto que en una expansión genuina de la demanda de pesos, lo que introduce interrogantes sobre la solidez del esquema en el mediano plazo.

La estrategia gira hacia el mercado de capitales

El informe destaca que ante la dificultad para acumular reservas netas por la vía del mercado cambiario, el Gobierno orientó parte de su estrategia hacia el mercado de capitales local. La colocación reciente de títulos en moneda extranjera apunta a cubrir necesidades financieras con crédito en moneda dura, reduciendo la dependencia de las reservas del Banco Central para el servicio de la deuda soberana.

En paralelo, el equipo económico informó avances en la negociación de un crédito externo por 9.000 millones de dólares destinado a cubrir obligaciones en moneda dura en lo que resta de la gestión, aunque sin precisiones públicas sobre condiciones ni calendarios.

El riesgo país como termómetro

En este escenario, el riesgo país se mueve en la zona entre lo 500 y 600 puntos básicos, revirtiendo los mínimos de enero. El deterioro responde en parte a un episodio de aversión al riesgo global que afectó a los mercados emergentes en su conjunto, pero también a factores internos: la confianza del mercado permanece condicionada a la confirmación de que la acumulación de reservas es y seguirá siendo un objetivo prioritario de la política económica.

La falta de definiciones precisas sobre el esquema de financiamiento para los vencimientos de 2026 y 2027 alimenta esa incertidumbre.

El informe de la Fundación Mediterránea advierte que el desafío del Banco Central no consiste únicamente en sostener el ritmo de compras en el mercado de cambios, sino en lograr que esas divisas se consoliden como reservas efectivas. Mientras los pagos de deuda consuman lo que ingresa por el MULC y el acceso al financiamiento externo permanezca restringido, el margen de maniobra seguirá siendo estrecho.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 12 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 11 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 10 de abril de 2026

Flexibilización del cepo: quiénes ganan con las nuevas medidas del Banco Central

¿Viajás al exterior? Atención: el BCRA cambió las reglas para sacar dinero

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo cobrar seguro Estrella para empleados de comercio

Paso a paso para cobrar el seguro de retiro La Estrella si trabajás o trabajaste en comercio

Las Más Leídas

Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes

El Quini 6 de este miércoles dejó un nuevo millonario en el país.

El Quini 6 de este miércoles dejó un ganador de más de 2 mil millones: de dónde es y a qué números jugó

Cómo cobrar seguro Estrella para empleados de comercio

Paso a paso para cobrar el seguro de retiro La Estrella si trabajás o trabajaste en comercio

Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas.

Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas