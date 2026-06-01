Una estudiante mendocina fue seleccionada para una beca en Tanzania: su pedido a la comunidad

"Es una gran responsabilidad representar a mi país", expresó la estudiante Morella Farías.

La historia de Morella Farías combina esfuerzo, compromiso y una oportunidad única. Con apenas 18 años , la estudiante mendocina fue seleccionada para representar a la Argentina en un programa internacional que se desarrollará durante un mes en Tanzania . Pese a las buenas noticias, hoy enfrenta un desafío clave: conseguir el dinero necesario para llegar al continente africano.

A pocas semanas de partir, la estudiante necesita reunir fondos para costear los gastos que no cubre la beca, como los pasajes aéreos y la visa . Por ello, junto a su familia lanzó una campaña solidaria destinada a la comunidad mendocina .

Morella cursó sus estudios secundarios en el Colegio Universitario Central (CUC) y actualmente estudia la Licenciatura en Turismo en la Universidad Nacional de Cuyo . En abril, se enteró de que fue seleccionada por la organización Colegios del Mundo Unido (United World Colleges - UWC) , para participar de un encuentro con pares de distintos países en los que debatirá sobre temas vinculados a la educación , el cambio climático , el activismo digital y los desafíos que enfrenta la juventud a nivel global.

Su interés por formar parte del movimiento UWC nació hace algunos años, cuando conoció la experiencia de una estudiante que había sido seleccionada para uno de los programas de la organización. "Cuando yo estaba en tercero, una compañera más grande quedó seleccionada y desde ahí la idea quedó dando vueltas en mi cabeza . El año pasado decidí postularme", contó la joven a SITIO ANDINO .

Campus del East Africa College en Arusha, Tanzania Campus del East Africa College en Arusha, Tanzania, donde Morella pasará un mes junto a otros jóvenes estudiantes. Foto: UWC - East Africa.

El proceso de selección no fue sencillo. Incluyó diversas etapas, entre ellas entrevistas, exámenes y jornadas de convivencia con jóvenes de distintas provincias del país. "Fue mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha paciencia. Cuando me avisaron que había quedado seleccionada para este curso corto, la emoción fue enorme", recordó.

Un curso sobre liderazgo juvenil en Tanzania

La mendocina participará del programa denominado "UMOJA: Coming Together to Build Communities", que se desarrollará en el East Africa College, en Tanzania. Allí, Morella convivivirá durante un mes con estudiantes de distintas partes del mundo para intercambiar experiencias y debatir problemáticas actuales.

"Voy a representar a Argentina y a compartir las realidades que atraviesa nuestra juventud. Vamos a dialogar sobre educación, cambio climático, activismo digital y muchos otros temas. La idea es formarnos y también aprender de la realidad y la cultura de otros países", explicó.

La experiencia ya comenzó de manera virtual. Según relató, los participantes conformaron grupos de comunicación donde interactúan diariamente pese a las diferencias horarias.

"Ya estamos hablando con chicos de Uganda, Siria, España y otros países. El intercambio cultural ya empezó", contó con entusiasmo.

Una beca que cubre casi todo, excepto el viaje

Aunque la beca cubre la estadía, la formación y gran parte de los gastos asociados al programa, los costos de traslado quedan fuera del beneficio.

"La beca me está cubriendo todo, a excepción de los vuelos y la visa. Por eso estamos organizando sorteos, bingos y distintas actividades para recaudar fondos", explicó.

La joven debe estar en Tanzania el próximo 24 de julio, aunque su itinerario prevé una escala previa en Sudáfrica, por lo que deberá salir desde Buenos Aires algunos días antes. "Estamos bastante contrarreloj con mi familia. Estamos haciendo todo lo posible para reunir el dinero", expresó.

Cómo colaborar con Morella

Para solventar los gastos del viaje, la estudiante impulsa una campaña solidaria a través de sus redes sociales y distintas actividades de recaudación.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante la cuenta de Instagram de Morella (@morefariasj_), o al alias: moraentanzania (titular de la cuenta: Morella Farías Jofré).

"Estamos haciendo hasta lo imposible con mi familia para juntar el dinero. Cualquier ayuda realmente significa muchísimo para nosotros", afirmó.

Un mensaje para estudiantes mendocinos

Además de pedir apoyo para concretar el viaje, Morella destacó la importancia de que más jóvenes se animen a participar en este tipo de experiencias internacionales. "Háganlo, animensé. Muchas veces es simplemente completar una inscripción y dar el paso. Lo importante es buscar espacios donde podamos generar cambios en nuestras comunidades", sostuvo.

Según explicó, los programas de UWC buscan jóvenes comprometidos con la transformación social más allá de su situación económica, ideología o procedencia. "Se valora que tengas ganas de generar un cambio. Después, en el proceso, uno tiene que mostrarse tal como es, con sus valores, sus creencias y su realidad", indicó.

"Estoy muy orgullosa, muy contenta y muy agradecida. También sé que es una gran responsabilidad representar a mi país y estoy dispuesta a hacer todo lo posible", concluyó.

Mientras continúa organizando actividades para reunir los fondos necesarios, la mendocina mantiene intacta la ilusión de llegar a Tanzania y convertirse en una de las voces argentinas dentro de este encuentro internacional.