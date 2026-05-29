¿Qué estudiar en Mendoza? Guía completa de la Expo Educativa 2026.

Los próximos 25 y 26 de junio , la provincia de Mendoza será el epicentro de la Educación Superior de la región. De 9 a 18 , el predio de las Naves UNCUYO y Cultural albergará una nueva edición de la Expo Educativa 2026 . El evento mantendrá su formato presencial con entrada libre y gratuita , combinándose además con una sólida plataforma virtual.

Este año, la feria pone un fuerte foco en la orientación vocacional y el acompañamiento integral de los aspirantes. Estudiantes de Secundario, jóvenes y adultos podrán recorrer las propuestas de Universidades públicas, privadas e institutos de la provincia, centralizadas en un dinámico esquema de islas 360º ubicadas en el sector de La Báscula.

Expo Educativa: se realizará el 25 y 26 de junio, con entrada libre y gratuita.

La Expo Educativa 2026 congrega a las principales instituciones de la provincia. Entre las entidades participantes se encuentran:

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO)

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Institutos de la Dirección General de Escuelas (DGE)

Universidades privadas: Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza, Universidad del Aconcagua, Universidad de Congreso, Universidad Champagnat y la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Instituto Universitario de Ciencias Empresariales (IUCE) y Ciudad Universitaria.

Expo educativa 2018 - 353415 En la Expo Educativa habrá una oferta académica unificada y accesible. Foto: Yemel Fil

Para quienes no puedan asistir de forma presencial, la oferta estará disponible las 24 horas en el portal web oficial expoeducativa.mendoza.edu.ar.

La plataforma cuenta con filtros avanzados que permiten buscar carreras por duración, gestión (pública o privada) y seis grandes áreas de conocimiento: Artes y Diseño; Básicas y Naturales; Tecnológicas; Sociales y Humanas; Salud; y Económica y Jurídica.

Expo Educativa Mendoza 2023.jpg Los que no puedan asistir de manera presencial, podrán seguri la feria de manera virtual Foto: Yemel Fil

Talleres, salud y conciencia ambiental: una experiencia 360°

Más allá de la folletería y la información sobre planes de estudio, el encuentro se plantea como una experiencia integral. Quienes asistan podrán participar de talleres de Orientación Vocacional y vida universitaria, actividades lúdicas, propuestas tecnológicas y disfrutar de un patio de comidas.

Además, el evento mantendrá un fuerte perfil de compromiso social y sustentable a través de cuatro espacios destacados:

Circuito de Salud: un recorrido de prevención y acompañamiento con información sanitaria para los jóvenes.

Punto Verde y Cero Papel: en línea con el cuidado ambiental, se promoverá la digitalización y se recolectarán pilas y baterías en desuso para su posterior tratamiento a cargo del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCUYO (ICA).

Libro libre: una posta de intercambio cultural que invita a los asistentes a llevar un libro y retirar otro de forma gratuita.

Punto solidario: un espacio de recepción de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Mendoza.

La cita promete ser el punto de partida para miles de futuros profesionales que buscan definir su camino laboral y académico en la región.