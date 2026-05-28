28 de mayo de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Cambian los horarios en el Paso Internacional Los Libertadores: así será el cruce durante el invierno

Con el inicio del horario de invierno, el Paso Internacional Los Libertadores funcionará con restricciones horarias para todo tipo de vehículos. Los detalles.

Pese a las restricciones horarias, el Paso Internacional Los Libertadores continúa habilitado para todo tipo de vehículos
Pese a las restricciones horarias, el Paso Internacional Los Libertadores continúa habilitado para todo tipo de vehículos Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores modificará sus horarios de circulación con motivo de la temporada invernal y las nuevas condiciones operativas en alta montaña. Las autoridades informaron que el horario de invierno será a partir de este 1 de junio.

Cuáles son los nuevos horarios para cruzzar entre Argentina y Chile

Según detallaron las autoridades, los nuevos horarios de tránsito a partir de esa fecha serán los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9 a 21.
  • De Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

De esta manera, la circulación nocturna quedará suspendida hasta el 31 de agosto. Es decir, que los nuevos horarios comenzarán con el cierre del túnel a las 0 del domingo 31 de mayo y la reapertura será el lunes 1 de junio a las 9.

las cuevas nieve paso chile alta montaña 7 de mayo de 2026
El Paso Internacional Los Libertadores modificará sus horarios de circulación.

El Paso Internacional Los Libertadores modificará sus horarios de circulación.

Además, se establecieron horarios específicos para el cierre de barreras en ambos países. En el lado argentino, la barrera de Uspallata cerrará a las 19, mientras que en Guardia Vieja del lado chileno será a las 18.

La diferencia horaria entre Argentina y Chile que deben tener en cuenta los viajeros

Las autoridades recordaron que, hasta septiembre, existe diferencia horaria entre Argentina y Chile, por lo que recomendaron a los viajeros tenerlo en cuenta al momento de organizar el cruce y calcular los tiempos de viaje.

Con la entrada en vigencia del horario de invierno, ya no estará permitido circular durante la noche ni la madrugada a través del corredor internacional. La medida busca reforzar las condiciones de seguridad ante las bajas temperaturas, la posible presencia de hielo y las complicaciones climáticas habituales de esta época del año en la cordillera.

Pese a las restricciones horarias, el Paso Internacional Los Libertadores continúa habilitado para todo tipo de vehículos, incluyendo autos particulares, transporte de cargas y colectivos.

Finalmente, aconsejaron consultar siempre los canales oficiales antes de emprender viaje, con el objetivo de verificar el estado actualizado del Paso y posibles modificaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

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