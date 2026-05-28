Cambian los horarios en el Paso Internacional Los Libertadores: así será el cruce durante el invierno

Pese a las restricciones horarias, el Paso Internacional Los Libertadores continúa habilitado para todo tipo de vehículos Foto: Gentileza Vialidad Nacional

El Paso Internacional Los Libertadores modificará sus horarios de circulación con motivo de la temporada invernal y las nuevas condiciones operativas en alta montaña. Las autoridades informaron que el horario de invierno será a partir de este 1 de junio.

Según detallaron las autoridades, los nuevos horarios de tránsito a partir de esa fecha serán los siguientes:

De esta manera, la circulación nocturna quedará suspendida hasta el 31 de agosto . Es decir, que los nuevos horarios comenzarán con el cierre del túnel a las 0 del domingo 31 de mayo y la reapertura será el lunes 1 de junio a las 9 .

Además, se establecieron horarios específicos para el cierre de barreras en ambos países. En el lado argentino, la barrera de Uspallata cerrará a las 19, mientras que en Guardia Vieja del lado chileno será a las 18.

La diferencia horaria entre Argentina y Chile que deben tener en cuenta los viajeros

Las autoridades recordaron que, hasta septiembre, existe diferencia horaria entre Argentina y Chile, por lo que recomendaron a los viajeros tenerlo en cuenta al momento de organizar el cruce y calcular los tiempos de viaje.

Con la entrada en vigencia del horario de invierno, ya no estará permitido circular durante la noche ni la madrugada a través del corredor internacional. La medida busca reforzar las condiciones de seguridad ante las bajas temperaturas, la posible presencia de hielo y las complicaciones climáticas habituales de esta época del año en la cordillera.

Pese a las restricciones horarias, el Paso Internacional Los Libertadores continúa habilitado para todo tipo de vehículos, incluyendo autos particulares, transporte de cargas y colectivos.

Finalmente, aconsejaron consultar siempre los canales oficiales antes de emprender viaje, con el objetivo de verificar el estado actualizado del Paso y posibles modificaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.