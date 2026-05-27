A más de un mes de los tres incendios en General Alvear, la víctima dijo que el autor sería alguien cercano

A más de un mes de los incendios, se han registrado avances importantes

A más de un mes de los incendios que afectaron a un salón de fiestas, una vivienda y el auto de una familia de General Alvear , la causa judicial habría registrado avances importantes. El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos, quienes vivieron horas dramáticas durante los siniestros.

En diálogo con Noticiero Andino, Jesús Santander , uno de los damnificados, aseguró que en las últimas semanas "han aparecido testigos" que señalarían a una persona en particular como presunta responsable de los incendios. Además, existen imágenes y videos que lo captaron en el momento de los hechos.

Una mujer de 82 años y en silla de ruedas salvó su vida de milagro en un incendio

Si bien evitó brindar nombres, explicó que ya conoce quién sería el acusado , aunque prefirió esperar la confirmación oficial de la Justicia. " Sería alguien cercano ", expresó. Santander también manifestó su sorpresa al enterarse de quién podría haber causado los incendios.

Esperemos que se aclare todo. Lo que hicieron no tiene solución, pero que la Justicia actúe y haga lo que tenga que hacer Esperemos que se aclare todo. Lo que hicieron no tiene solución, pero que la Justicia actúe y haga lo que tenga que hacer

El caso continúa bajo investigación y, según trascendió, los nuevos testimonios podrían ser claves para esclarecer lo ocurrido.

El difícil presente tras perder su fuente laboral

Además del impacto emocional, el damnificado explicó que el incendio del salón de eventos modificó por completo su situación económica.

"Mi vida cambió un 100%", sostuvo Santander, al señalar que actualmente no cuenta con ingresos para afrontar los gastos cotidianos. "Estamos de a poco avanzando porque al no tener trabajo no puedo comprar cosas. Estamos complicados", concluyó.

Incendio destruyó un salón de eventos y una vivienda en General Alvear (2) El damnificado explicó que el incendio del salón de eventos modificó por completo su situación económica. Foto: Medios Andinos

Una secuencia que preocupa

Según el relato de la familia,todo comenzó con el incendio del salón de eventos (su principal fuente de ingresos) y la vivienda principal. Horas más tarde, durante la madrugada, el auto fue prendido fuego mientras se encontraba dentro de la propiedad.

Lejos de terminar allí, el ataque continuó. Mientras se dirigían a radicar la denuncia, en cuestión de minutos se desató un nuevo incendio en otra casa. "Decidimos ir a hacer la denuncia y en cinco minutos entraron a prender fuego la casa", aseguró Santander.

incendio, general alvear Mientras se dirigían a radicar la denuncia, en cuestión de minutos se desató un nuevo incendio en otra casa. Foto: Medios Andinos

La reiteración de los hechos en tan corto tiempo y en distintos puntos genera fuertes sospechas. "No sabemos si fue un ajuste de cuentas, pero no creemos que haya sido algo casual", sostuvo el denunciante.

Además, remarcó la gravedad de lo ocurrido con el vehículo: "Lo del auto creo que es intento de homicidio”, afirmó, al considerar que el fuego pudo haber puesto en riesgo la vida de su pareja y el hijo de ella, quienes se encontraban durmiendo en ese momento y lograron salvarse gracias al aviso de vecinos.