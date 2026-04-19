General Alvear: una familia perdió su casa y su fuente de trabajo tras un voraz incendio

“No me quedó nada”: el drama tras el incendio que destruyó un sueño familiar en General Alvear.

“No me quedó nada”: el drama tras el incendio que destruyó un sueño familiar en General Alvear.

Una familia quedó con lo puesto luego de que un incendio devastador arrasara con su casa y su fuente de trabajo en la zona de El Nevado , en General Alvear . El fuego s e desató en la madrugada y consumió por completo un salón de eventos , generando pérdidas económicas de gran magnitud.

El hecho se registró en las primeras horas del día , alrededor de las 4.45 según el parte policial, cuando se dio aviso a los servicios de emergencia sobre el siniestro ígneo en la propiedad ubicada en calle Lorca. Jesús Santander , propietario del lugar, precisó en diálogo con TVA General Alvear que fue anoticiado sobre el hecho durante la madrugada: “ Yo salgo tipo dos de la mañana y, bueno, cuatro y media, cinco menos cuarto, me avisan que mi casa se estaba prendiendo fuego ”, recordó con angustia.

Las llamas destruyeron por completo tanto el salón de eventos como la vivienda , dejando a la familia sin su principal fuente de ingresos. En el lugar había una gran cantidad de equipamiento destinado al alquiler para fiestas , entre ellos peloteros, un toro mecánico, sillas, heladeras, freezers y otros elementos de valor , además de muebles y pertenencias personales. “ No me quedó nada… ni en mi casa ”, expresó el hombre.

Entre las pérdidas más significativas, Santander detalló que contaba con más 100 sillas , de las cuales 50 eran nuevas , recientemente adquiridas para ampliar su capacidad de trabajo. También se perdieron estructuras completas del salón, como ventanas de vidrio, paredes de durlock y pisos de cerámica , que incluso se reventaron por la intensidad del calor. La estructura del techo cedió casi en su totalidad y las chapas terminaron desplomadas sobre el suelo.

Incendio destruyó un salón de eventos y una vivienda en General Alvear (3) Jesús, el propietario del salón que se incendió por completo en General Alvear. Foto: Medios Andinos

Los trabajos de extinción se extendieron por cerca de una hora y media y el origen del incendio aún se encuentra bajo investigación. De acuerdo con las primeras observaciones, el foco habría comenzado en el sector de la vivienda, aunque todavía no se descartan otras hipótesis. El propio damnificado señaló que el salón permanecía sin suministro eléctrico cuando no estaba en uso. “Siempre le cortamos la corriente al salón, no tiene corriente; nada”, explicó.

Incendio destruyó un salón de eventos y una vivienda en General Alvear (8) El incendio provocó daños totales en un salón de aproximadamente 10 por 12 metros y en la vivienda de 5 ambientes. Foto: Medios Andinos

Un dato que genera sospechas sobre el origen del fuego en el salón de El Nevado

A la tragedia se sumó un hecho que generó inquietud en el propietario. Cuando recibió el aviso y se dispuso a regresar al lugar, descubrió que su vehículo tenía las dos cubiertas dañadas y la mica rota, lo que le impidió movilizarse por sus propios medios. “Fui a salir en el auto para venir para acá y el auto estaba roto también”, relató, dejando abierta la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, aunque aclaró que aguardará los resultados de la investigación.

Incendio destruyó un salón de eventos y una vivienda en General Alvear (7) La familia afectada sufrió la pérdida de mobiliario destinado al alquiler para fiestas, entre ellos peloteros, un toro mecánico, sillas, heladeras, freezers y otros elementos de valor. Foto: Medios Andinos

El incendio arrasó con años de esfuerzo familiar, ya que el emprendimiento era sostenido por varios integrantes. “Es el esfuerzo de muchos años, de mi papá, de toda mi familia… todo el laburo de mis viejos y en un segundo se consumió todo”, lamentó Santander, visiblemente afectado por la magnitud de las pérdidas.