5 de junio de 2026
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Sitio Andino
Ruta Nacional 40

Una familia que circulaba por Ruta Nacional 40 sufrió un vuelco camino a Mendoza

El accidente ocurrió en la zona de La Pasarela, Malargüe. Los tres ocupantes de la camioneta fueron asistidos y trasladados al hospital.

Otro vuelco en Ruta Nacional 40 de Malargüe.

Otro vuelco en Ruta Nacional 40 de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un vuelco ocurrido durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 40, al sur del departamento de Malargüe, dejó como saldo tres personas con lesiones de carácter leve. El siniestro se registró en la zona conocida como La Pasarela, a unos 80 kilómetros al sureste de la ciudad, y movilizó a efectivos policiales y personal sanitario.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el accidente ocurrió alrededor de las 20.39 horas de ayer, cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba en dirección hacia la ciudad de Mendoza protagonizó un vuelco por causas que son materia de investigación.

Accidente en Ruta Nacional 40

El vehículo era conducido por un hombre de 45 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 32 años y un joven de 21. Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el conductor perdió el dominio del rodado sin que existiera participación de terceros, circunstancia que deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Como consecuencia del fuerte impacto y los tumbos que dio la camioneta, los tres ocupantes sufrieron traumatismos múltiples de carácter leve. Tras una primera asistencia en el lugar, fueron trasladados al Hospital Regional de Malargüe para recibir atención médica y realizar estudios complementarios.

Las autoridades también llevaron adelante el control de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue negativo, arrojando 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Este dato descartó, en principio, la influencia de bebidas alcohólicas como factor determinante en la mecánica del accidente.

En el sitio del siniestro trabajó personal policial de Bardas Blancas junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron relevamientos fotográficos y pericias técnicas destinadas a establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el vuelco.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de transitar por extensos tramos de la Ruta Nacional 40, especialmente durante la noche, cuando las condiciones de visibilidad, las largas distancias y el deterioro de este camino, pueden convertirse en factores de riesgo para los conductores.

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