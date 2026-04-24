24 de abril de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Murió un joven en Malargüe tras un violento vuelco en solitario en la zona rural

El accidente se registró esta tarde en Ruta Nacional 40 Sur, en la zona de Llano Blanco, a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.

Accidente fatal en la zona rural de Malargüe.

Accidente fatal en la zona rural de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó sobre un trágico siniestro vial ocurrido en Malargüe que dejó como saldo una víctima fatal. El hecho se registró en la tarde de hoy en Ruta Nacional 40 Sur, a la altura de Llano Blanco, donde un joven de 19 años perdió la vida tras volcar con su camioneta.

De acuerdo a la información oficial, el siniestro se produjo cerca de las 15.25 horas en jurisdicción de la Comisaría 24 Malargüe. Eventuales automovilistas que circulaban por la zona alertaron al 911 sobre la presencia de un vehículo accidentado al costado de la ruta, a unos 10 kilómetros al sur de Bardas Blancas.

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Accidente fatal al sur de Malargüe

Al arribar al lugar, en inmediaciones de Llano Blanco, personal policial constató que se trataba de una camioneta Toyota Hilux que, por causas que aún se investigan, habría protagonizado un vuelco en solitario. Según las primeras pericias, el conductor habría perdido el dominio del rodado sin intervención de terceros, lo que derivó en el despiste y posterior vuelco hacia la banquina.

Como consecuencia del impacto, el joven de 19 años, salió despedido del vehículo, quedando tendido a un costado de la ruta. Minutos después, personal médico que acudió al lugar examinó a la víctima y confirmó su fallecimiento en el sitio.

Tras el hecho, se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso la actuación de Policía Científica para realizar las pericias de rigor que permitan determinar con precisión la mecánica del siniestro. Asimismo, se llevaron adelante las medidas judiciales habituales en este tipo de casos.

El episodio vuelve a poner en foco la peligrosidad de algunos tramos de la Ruta Nacional 40 en el sur mendocino, donde las condiciones del camino y la velocidad pueden resultar factores determinantes en este tipo de tragedias.

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