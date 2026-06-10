Ex funcionarios municipales de Malargüe quedaron imputados por presunto perjuicio al Estado

Dos ex funcionarios de la anterior gestión municipal de Malargüe fuero n imputados formalmente por la Justicia mendocina por una presunta maniobra vinculada a irregularidades administrativas detectadas en el parque automotor comunal . La investigación se originó tras una denuncia presentada en 2023 por la propia comuna.

Fuentes judiciales del Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmaron que este martes fueron imputados dos ex funcionarios municipales que integraron la gestión encabezada por el ex intendente Juan Manuel Ojeda .

La imputación formal fue realizada en la Oficina Fiscal Nº 1 de San Rafael y alcanza a Rodolfo Lucio Villarruel , quien se desempeñó como jefe de Taller municipal, y a Luis Alberto López , ex director de Servicios Públicos. Ambos quedaron vinculados a la causa en calidad de coautores del delito de Defraudación por Administración Fraudulenta , previsto en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal Argentino .

La figura penal contempla sanciones para quienes, teniendo bajo su administración bienes, recursos o intereses ajenos, incumplen deliberadamente sus deberes de gestión ocasionando un perjuicio económico. En este caso, al tratarse de una causa vinculada al ámbito estatal, la investigación analiza una eventual afectación al patrimonio público .

De acuerdo con la escala prevista por la normativa vigente, una eventual condena podría derivar en penas de entre dos y seis años de prisión y, además, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La denuncia que originó la imputación

Desde SITIO ANDINO se consultó sobre el expediente al Asesor Letrado de la Municipalidad de Malargüe, Fernando Marchetti, quien confirmó las imputaciones y recordó que el origen de la denuncia se remonta al año 2023, cuando la entonces asesora letrada de la comuna, Débora Ferrero, detectó presuntas irregularidades administrativas vinculadas al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Según se informó, el hecho investigado está relacionado con la adquisición de un motor destinado a una unidad del parque automotor municipal, específicamente un camión Iveco. El procedimiento se habría iniciado bajo la figura de una reparación, aunque posteriormente surgieron observaciones administrativas.

Entre los puntos bajo análisis aparece que el elemento en cuestión no habría figurado en los registros patrimoniales correspondientes. La investigación busca determinar si existieron incumplimientos en los mecanismos de control, inventariado y trazabilidad exigidos para los bienes del Estado. Fuentes consultadas indicaron además que ambos imputados continúan desempeñando funciones dentro del municipio.

Otras denuncias que tuvieron resolución en la Justicia

El caso se suma a otro expediente que avanzó recientemente en la Justicia y que derivó hace un mes en imputaciones por presuntas irregularidades vinculadas al programa Enlace, también originadas durante la anterior administración municipal.

La novedad judicial además generó repercusiones políticas locales, particularmente en el Concejo Deliberante, debido a que Rodolfo Villarruel es hermano del actual concejal radical Pablo Villarruel.

La opinión de Hebe Casado

Este miércoles arribó a Malargüe la vicegobernadora Hebe Casado y, consultada por SITIO ANDINO sobre las recientes imputaciones, fijó una postura contundente sobre el rol de quienes ejercen cargos públicos.

“En esto soy categórica”, afirmó la funcionaria provincial, al señalar que quien asume una función pública “debe hacerlo con responsabilidad y con honorabilidad”. En esa línea, sostuvo que ante cualquier tipo de duda o sospecha deben realizarse las denuncias correspondientes y que luego debe actuar la Justicia.

Además, Casado consideró que el sistema judicial debe ser “rápido e implacable” en aquellos casos donde se logre demostrar la existencia de un delito.