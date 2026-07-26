26 de julio de 2026
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Nieve

La nieve devuelve el optimismo a Malargüe y fortalece la temporada invernal

El sector turístico de Malargüe asegura que aumentó la ocupación y mantiene expectativas positivas para las próximas semanas de invierno.

Nieve en Los Molles.

Nieve en Los Molles.

 Por Claudio Altamirano

Las recientes nevadas y el inicio de las vacaciones de invierno de Buenos Aires impulsaron la llegada de visitantes a Los Molles y Las Leñas. Prestadores turísticos aseguran que el movimiento mejoró respecto de las semanas anteriores y esperan una continuidad de la demanda durante agosto gracias al pronóstico de nuevas precipitaciones de nieve.

La nieve cubre los destinos de Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, el prestador turístico Ibán Prieto sostuvo que la actividad experimentó un marcado repunte impulsado por la combinación de varios factores. Entre ellos destacó las recientes nevadas, la presencia de nieve en distintos destinos de montaña y el comienzo de la primera semana de vacaciones de invierno de la provincia de Buenos Aires, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Malargüe.

Prieto, quien hace más de dos décadas eligió la cordillera malargüina para radicarse junto a su familia y desarrollar inversiones vinculadas al hospedaje y la gastronomía, se mostró confiado respecto del comportamiento de la temporada durante las próximas semanas.

Según explicó, las perspectivas para lo que resta de julio y para agosto son alentadoras debido a los pronósticos que anticipan nuevas nevadas. Consideró que ese escenario favorecerá el arribo tanto de turistas de cercanía como de visitantes provenientes de diferentes provincias argentinas y de países vecinos, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay.

Nieve en Los Molles

El empresario también destacó la evolución que experimentó Los Molles durante los últimos veinte años. Afirmó que la localidad dejó de ser un destino exclusivamente estacional para consolidarse como una villa turística con una amplia oferta de servicios durante todo el año, tanto en invierno como en verano.

Respecto de los valores vigentes en esta temporada, Ibán Prieto explicó que, como consecuencia de la crisis económica que también impacta sobre el sector, muchos establecimientos mantuvieron tarifas muy similares a las del año pasado. Agregó además que numerosos visitantes eligen cada vez más las propuestas del Parque de Aventuras de Las Leñas como una alternativa recreativa al esquí, una opción que permite disfrutar de la montaña con costos más accesibles y una variada oferta de actividades para toda la familia.

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