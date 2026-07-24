Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña y preparan el operativo para cuando reabra el Paso

Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña: preparan operativo para cuando reabra el paso.

Ante la histórica caída de nieve en Alta Montaña , el Gobierno de Mendoza explicó cómo es la situación actual de los camioneros que se encuentran a la espera de la apertura del paso internacional, que permanece cerrado hace días, y dio detalles de cómo será el operativo para los transportistas cuando reabra el cruce a Chile .

Las intensa nevadas en distintas sectores de la cordillera provocó que cientos de camiones y turistas queden varados en la provincia, en medio de un temporal que se espera que persista hasta los primeros días de agosto . Este viernes, de cara al fin de semana, autoridades provinciales y nacionales se reunieron para definir los protocolos a seguir para despejar la ruta y ordenar el tránsito , los cuales estarán coordinados por distintos organismos como Gendarmería Nacional , Policía de Mendoza , Policía Vial , Defensa Civil y Vialidad Nacional .

Alberto Marengo , subsecretario de Industria Comercio y Logística, declaró en conferencia de prensa que el objetivo es coordinar tanto las tareas de seguridad como la apertura del corredor y lograr que, una vez habilitado el paso, el movimiento de la carga internacional se realice de la forma más ordenada y ágil posible.

"Actualmente tenemos un protocolo de actuación ante cierres prolongados que se activa pasando las 72 horas de corte. Este protocolo divide las áreas en alta montaña y baja montaña ", explicó el funcionario. En total, son alrededor de 1.550 camiones varados en Mendoza. Una vez habilitado el paso, llevará entre cinco y seis días despejar la acumulación de vehículos , anticipó.

Marengo detalló que, actualmente, hay 580 camiones en alta montaña, distribuidos en tres escalones de estacionamiento: el Aérea Control Integrado (ACI) de Uspallata, la estación de servicio YPF y Doña Carmen. A ellos se suman 70 vehículos de carga en Red Mercosur y otros 950 ubicados desde la estación de servicio Eloy Guerrero, en el este provincial, hasta La Paz.

El Subsecretario aclaró que ninguno de esos transportes pertenece a empresas con base operativa en Mendoza. Indicó que, de acuerdo con el protocolo vigente, los camioneros mendocinos fueron enviados a sus domicilios o bases operativas para evitar una mayor congestión.

Cómo será el operativo cuando reabra el paso a Chile

Marengo sostuvo que ya fueron previstos dos "pulmones" para ordenar el tránsito de cargas cuando se habilite nuevamente el cruce internacional. Uno estará sobre Ruta 7 y acceso a Refinería, mientras que el otro, en la Ruta 84 y Ruta 7, con una capacidad conjunta para unos 700 camiones.

Dicho protocolo consta de tres etapas: la primera será al ordenamiento inicial de los camiones cuando se produce el cierre del paso; la segunda -la actual- apunta a garantizar seguridad, asistencia y servicios para los transportistas; y la tercera comenzará con la reapertura del corredor internacional, considerada la más compleja por la cantidad de vehículos.

Marengo estimó que serán necesarios entre cinco y seis días para evacuar los camiones que permanecen detenidos, aunque advirtió que el proceso podría complicarse porque muchas empresas comenzarán a enviar nuevas cargas apenas se reabra el paso. "Va a ser un momento crítico y vamos a tener que tener mucha paciencia", adelantó.

A su vez, señaló que los conductores encontrarán sectores sin banquinas y con importantes paredones de nieve a ambos lados de la calzada, aunque destacó que Vialidad Nacional trabaja para habilitar la traza en condiciones de seguridad.