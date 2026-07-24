Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña y preparan el operativo para cuando reabra el Paso

Ante la histórica caída de nieve en Alta Montaña, el Gobierno de Mendoza explicó cómo es la situación actual de los camioneros que se encuentran a la espera de la apertura del paso internacional, que permanece cerrado hace días, y dio detalles de cómo será el operativo para los transportistas cuando reabra el cruce a Chile.
Las intensa nevadas en distintas sectores de la cordillera provocó que cientos de camiones y turistas queden varados en la provincia, en medio de un temporal que se espera que persista hasta los primeros días de agosto. Este viernes, de cara al fin de semana, autoridades provinciales y nacionales se reunieron para definir los protocolos a seguir para despejar la ruta y ordenar el tránsito, los cuales estarán coordinados por distintos organismos como Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, Policía Vial, Defensa Civil y Vialidad Nacional.
Alberto Marengo, subsecretario de Industria Comercio y Logística, declaró en conferencia de prensa que el objetivo es coordinar tanto las tareas de seguridad como la apertura del corredor y lograr que, una vez habilitado el paso, el movimiento de la carga internacional se realice de la forma más ordenada y ágil posible.
Camiones varados en la provincia de Mendoza
"Actualmente tenemos un protocolo de actuación ante cierres prolongados que se activa pasando las 72 horas de corte. Este protocolo divide las áreas en alta montaña y baja montaña", explicó el funcionario. En total, son alrededor de 1.550 camiones varados en Mendoza. Una vez habilitado el paso, llevará entre cinco y seis días despejar la acumulación de vehículos, anticipó.
Marengo detalló que, actualmente, hay 580 camiones en alta montaña, distribuidos en tres escalones de estacionamiento: el Aérea Control Integrado (ACI) de Uspallata, la estación de servicio YPF y Doña Carmen. A ellos se suman 70 vehículos de carga en Red Mercosur y otros 950 ubicados desde la estación de servicio Eloy Guerrero, en el este provincial, hasta La Paz.
El Subsecretario aclaró que ninguno de esos transportes pertenece a empresas con base operativa en Mendoza. Indicó que, de acuerdo con el protocolo vigente, los camioneros mendocinos fueron enviados a sus domicilios o bases operativas para evitar una mayor congestión.
Cómo será el operativo cuando reabra el paso a Chile
Marengo sostuvo que ya fueron previstos dos "pulmones" para ordenar el tránsito de cargas cuando se habilite nuevamente el cruce internacional. Uno estará sobre Ruta 7 y acceso a Refinería, mientras que el otro, en la Ruta 84 y Ruta 7, con una capacidad conjunta para unos 700 camiones.
Dicho protocolo consta de tres etapas: la primera será al ordenamiento inicial de los camiones cuando se produce el cierre del paso; la segunda -la actual- apunta a garantizar seguridad, asistencia y servicios para los transportistas; y la tercera comenzará con la reapertura del corredor internacional, considerada la más compleja por la cantidad de vehículos.
Marengo estimó que serán necesarios entre cinco y seis días para evacuar los camiones que permanecen detenidos, aunque advirtió que el proceso podría complicarse porque muchas empresas comenzarán a enviar nuevas cargas apenas se reabra el paso. "Va a ser un momento crítico y vamos a tener que tener mucha paciencia", adelantó.
A su vez, señaló que los conductores encontrarán sectores sin banquinas y con importantes paredones de nieve a ambos lados de la calzada, aunque destacó que Vialidad Nacional trabaja para habilitar la traza en condiciones de seguridad.