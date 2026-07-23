Espacio Costanera: cómo llegar, dónde estacionar y qué beneficios ofrece

Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza, abrió sus puertas y se presenta como una nueva alternativa para quienes buscan realizar compras, disfrutar de propuestas gastronómicas y acceder a distintas opciones de entretenimiento en un solo lugar. Además de la amplia oferta de locales, uno de los aspectos que genera mayor interés entre los visitantes es cómo ingresar al predio.
Llegar a Espacio Costanera es más simple de lo que parece gracias a sus accesos automatizados.
Foto: SITIO ANDINO.
Para quienes lleguen en auto por la Costanera en dirección norte, el acceso es sencillo. Tras pasar el nudo vial y dejar atrás el local de McDonald's, se encuentra la entrada a la playa de estacionamiento. Desde el complejo de Guaymallén recomiendan utilizar la playa ubicada sobre el sector oeste, ya que ofrece un acceso directo al centro comercial.
El ingreso vehicular cuenta con un sistema automatizado, lo que permite entrar de manera ágil y sin demoras. En tanto, quienes prefieran llegar caminando también disponen de dos alternativas: ingresar por el acceso principal de la playa de estacionamiento o hacerlo por la esquina de Costanera y Reconquista, donde se encuentra la parada de taxis.
Quienes prefieran llegar caminando a Espacio Costanera, pueden hacerlo por el acceso principal de la playa de estacionamiento o por la parada de taxis.
Foto: Cristian Lozano
Estacionamiento gratuito para los clientes
Uno de los beneficios que ofrece Espacio Costaneraestá vinculado al estacionamiento. Los clientes que realicen compras en el centro comercial reciben un voucher que les permite acceder a un importante descuento en la tarifa.
Para acceder al beneficio:
Presentando el ticket de compra, el cliente recibe un voucher;
El comprobante debe canjearse al momento de la salida;
El beneficio otorga hasta tres horas de estacionamiento sin cargo.
Además, se debe tener en cuenta a los colectivos de media distancia que ingresan a la Terminal de Ómnibus. De esta manera, Espacio Costanera busca facilitar el acceso de los mendocinos y turistas, combinando un ingreso ágil, beneficios para quienes llegan en vehículo y una oferta que reúne compras, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio.