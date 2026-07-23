23 de julio de 2026
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Espacio Costanera

Espacio Costanera: cómo llegar, dónde estacionar y qué beneficios ofrece

Espacio Costanera ya abrió sus puertas en Mendoza con una amplia propuesta comercial y gastronómica. Conocé cuál es el acceso recomendado.

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Foto: Cristian Lozano
Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Foto: Daniel Cano / SITIO ANDINO.
 Por Celeste Funes

Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza, abrió sus puertas y se presenta como una nueva alternativa para quienes buscan realizar compras, disfrutar de propuestas gastronómicas y acceder a distintas opciones de entretenimiento en un solo lugar. Además de la amplia oferta de locales, uno de los aspectos que genera mayor interés entre los visitantes es cómo ingresar al predio.

Llegar a Espacio Costanera es más simple de lo que parece gracias a sus accesos automatizados.

Llegar a Espacio Costanera es más simple de lo que parece gracias a sus accesos automatizados.

Para quienes lleguen en auto por la Costanera en dirección norte, el acceso es sencillo. Tras pasar el nudo vial y dejar atrás el local de McDonald's, se encuentra la entrada a la playa de estacionamiento. Desde el complejo de Guaymallén recomiendan utilizar la playa ubicada sobre el sector oeste, ya que ofrece un acceso directo al centro comercial.

El ingreso vehicular cuenta con un sistema automatizado, lo que permite entrar de manera ágil y sin demoras. En tanto, quienes prefieran llegar caminando también disponen de dos alternativas: ingresar por el acceso principal de la playa de estacionamiento o hacerlo por la esquina de Costanera y Reconquista, donde se encuentra la parada de taxis.

Quienes prefieran llegar caminando a Espacio Costanera, pueden hacerlo por el acceso principal de la playa de estacionamiento o por la parada de taxis.

Quienes prefieran llegar caminando a Espacio Costanera, pueden hacerlo por el acceso principal de la playa de estacionamiento o por la parada de taxis.

Estacionamiento gratuito para los clientes

Uno de los beneficios que ofrece Espacio Costanera está vinculado al estacionamiento. Los clientes que realicen compras en el centro comercial reciben un voucher que les permite acceder a un importante descuento en la tarifa.

Para acceder al beneficio:

  • Presentando el ticket de compra, el cliente recibe un voucher;
  • El comprobante debe canjearse al momento de la salida;
  • El beneficio otorga hasta tres horas de estacionamiento sin cargo.

El recorrido por Espacio Costanera también incluye un patio de comidas, con diferentes opciones gastronómicas para hacer una pausa durante la visita, y un espacio de juegos infantiles, pensado para que los más chicos puedan entretenerse mientras las familias realizan sus compras.

¿Qué colectivos me dejan en Espacio Costanera?

Quienes visiten Espacio Costanera pueden ingresar, a pie, por la conocida parada para taxis. Para quienes se acercan caminando o en bus a la zona, esta es una de las formas más prácticas para llegar.

Una importante cantidad de líneas de colectivos tienen parada sobre Costanera o inmediaciones de Espacio Costanera.

Una importante cantidad de líneas de colectivos tienen parada sobre Costanera o inmediaciones de Espacio Costanera.

Sobre calle Gdor. Ricardo Videla (Costanera) se encuentran las siguientes paradas:

  • Grupo 100: líneas 125 y 126;
  • Grupo 200: líneas 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 221, 230, 233, 234, 235, 241, 242, 252, 260, 261 y 1208;
  • Grupo 300: líneas 350, 371 y 372;
  • Grupo 500: líneas 532, 533, 548, 554 y 559;
  • Grupo 600: líneas 600 y 609;
  • Grupo 700: líneas 700, 705, 707, 710, 711, 732, 760;
  • Grupo 800: líneas 803, 804, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 820, 821, 823, 824, 863, 865, 866, 867 y 896;
  • Grupo 900: líneas 905, 910, 911, 914, 915, 920, 921, 927, 928, 931, 932, 936, 938, 941, 943, 946 y 947.
  • Dicetours: líneas 708A, 710A, 710C, 711A, 713E, 715C, 715D, 726A, 727A y 748T;

Además, se debe tener en cuenta a los colectivos de media distancia que ingresan a la Terminal de Ómnibus. De esta manera, Espacio Costanera busca facilitar el acceso de los mendocinos y turistas, combinando un ingreso ágil, beneficios para quienes llegan en vehículo y una oferta que reúne compras, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio.

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