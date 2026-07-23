Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de julio

Durante la mañana y tarde de este jueves 23 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En Ruta Nacional N°146, entre calles Ramón Barrera y Maza norte. Afecta calles Lozano y Las Palmas y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 9.15 a 13.15 h.

– En Ruta Nacional N°143, entre calles Ballofet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calles Sub Ayudante Barroso y Lobos y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 15.15 a 19.15 h.

– Entre calles Combes, Independencia, Tienda Vieja y Ruta Provincial N°92. Afecta al barrio El Mirador Los Andes y calle Zapata, entre Quiroga y Ruta Provincial N°92. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Soriano, entre Asamblea y Puertas y zonas aledañas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Carrera (o Ancon), hacia el este de Ruta Provincial N°89; San José. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

– En la intersección de calle 2 de Abril y Ruta Provincial N°31 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

– Entre calles Bruno Morón, Urquiza, Flor del Ceibo y Vila y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Jueves 23 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/gyUwMCdi1c

– En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteos Pinar del Sol y Lar de Boedo y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles, Álzaga, Moyano, San Martín y Pueyrredón; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Viamonte, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Almirante Brown, hacia el oeste de Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Los Arrayanes, entre Ruta Provincial N°24 y Severo del Castillo. En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24 y áreas adyacentes; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Almirante Brown, en el barrio Jardín El Sauce y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Cambiaggi, entre Almirante Brown y Milagros y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Damian Hudson, Alexander Fleming, Godoy Cruz y Mitre y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Miralles, entre Ferrari y Mauricio Grenon; Colonia Molina. De 9.30 a 12.30 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas