23 de julio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de julio

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de julio

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 23 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de julio

Guaymallén

  • – Entre calles Bolivia, España, Tomás Godoy Cruz y Pasaje Funes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Miralles, entre Ferrari y Mauricio Grenon; Colonia Molina. De 9.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Damian Hudson, Alexander Fleming, Godoy Cruz y Mitre y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Cambiaggi, entre Almirante Brown y Milagros y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Almirante Brown, en el barrio Jardín El Sauce y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • – En calle Los Arrayanes, entre Ruta Provincial N°24 y Severo del Castillo. En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24 y áreas adyacentes; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En calle Viamonte, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Almirante Brown, hacia el oeste de Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles, Álzaga, Moyano, San Martín y Pueyrredón; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteos Pinar del Sol y Lar de Boedo y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Bruno Morón, Urquiza, Flor del Ceibo y Vila y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección de calle 2 de Abril y Ruta Provincial N°31 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

  • – En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle La Carrera (o Ancon), hacia el este de Ruta Provincial N°89; San José. De 15.00 a 19.00 h.

San Carlos

  • – En calle Soriano, entre Asamblea y Puertas y zonas aledañas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Combes, Independencia, Tienda Vieja y Ruta Provincial N°92. Afecta al barrio El Mirador Los Andes y calle Zapata, entre Quiroga y Ruta Provincial N°92. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • – En la intersección de calles Sub Ayudante Barroso y Lobos y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 15.15 a 19.15 h.

  • – En Ruta Nacional N°143, entre calles Ballofet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En Ruta Nacional N°146, entre calles Ramón Barrera y Maza norte. Afecta calles Lozano y Las Palmas y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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