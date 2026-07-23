23 de julio de 2026
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Día del Payador en Argentina: por qué se celebra hoy, 23 de julio

Cada 23 de julio, se conmemora el Día del Payador en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Payador en Argentina: por qué se celebra hoy, 23 de julio

Día del Payador en Argentina: por qué se celebra hoy, 23 de julio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 23 de julio se conmemora en Argentina el Día del Payador, una efeméride que recuerda la histórica payada protagonizada por dos grandes referentes del arte popular rioplatense. En esta nota, te contamos el origen y el significado de esta tradición gauchesca.

El origen del Día del Payador y la histórica payada que dio vida a esta tradición

Según información oficial, el Día del Payador tiene su origen el 23 de julio de 1884, fecha en la que se llevó a cabo una histórica payada en la ciudad de Paysandú, Uruguay, entre el argentino Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan Nava. Este emblemático duelo de versos improvisados marcó un hito en la cultura popular rioplatense y se convirtió en un símbolo del arte gauchesco.

Gabino Ezeiza en duelo

Gabino Ezeiza en duelo

A raíz de aquel acontecimiento, se estableció que cada 23 de julio se conmemore en Argentina esta tradición. La fecha fue declarada oficialmente en 1992, mientras que la primera celebración oficial tuvo lugar en 1996.

Si bien la payada posee una profunda raíz en la identidad cultural argentina, su legado también se ha extendido a otros países de la región, como Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, donde continúa siendo una expresión viva del arte popular y la improvisación poética.

Qué es una payada

La payada es una expresión artística que combina poesía, canto e improvisación. Quien la interpreta es el payador, un artista popular que acompaña sus versos con una guitarra y compone estrofas de ocho sílabas, conocidas como versos octosílabos.

Su estructura tradicional presenta el tema en los primeros cuatro versos y lo desarrolla en los seis siguientes. A través de sus letras, los payadores suelen narrar vivencias cotidianas, transmitir emociones y reflejar la identidad y las costumbres del pueblo, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de la cultura gauchesca.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 23 de julio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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