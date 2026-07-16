Día de la Coronación de la Virgen de Itatí: por qué se conmemora hoy, 16 de julio

Cada 16 de julio , miles de fieles se congregan en la localidad correntina de Itatí para conmemorar el Día de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí , una de las advocaciones marianas más veneradas de Argentina . La fecha recuerda un acontecimiento histórico para la Iglesia católica y reúne a peregrinos de distintos puntos del país y de naciones vecinas en una jornada marcada por la fe y la tradición religiosa.

La historia se remonta al 16 de julio de 1900 , cuando la imagen de la Virgen de Itatí fue solemnemente coronada por disposición del papa León XIII. Durante la ceremonia recibió los títulos de Reina del Paraná y Reina del Amor , en un reconocimiento que consolidó la profunda devoción que ya despertaba entre los fieles del nordeste argentino.

La coronación tuvo lugar en el a trio de la Iglesia de la Cruz de los Milagros , en la ciudad de Corrientes . Para esa celebración, la imagen fue trasladada desde la localidad de Itatí por las aguas del río Paraná , en una histórica procesión que convocó a miles de personas.

La autorización papal había sido gestionada por el entonces obispo de Paraná , Rosendo de la Lastra y Gordillo , ya que Corrientes aún pertenecía a esa diócesis. Un año antes, en 1899 , el papa León XIII bendijo la corona durante el Concilio Plenario Latinoamericano , lo que dio origen a la denominada Coronación Pontificia , una distinción reservada a imágenes marianas de especial relevancia para la Iglesia.

Años más tarde, el 3 de febrero de 1910, el papa Pío X creó la Diócesis de Corrientes. Posteriormente, el 23 de abril de 1918, la Virgen de Itatí fue proclamada Patrona y Protectora de esa jurisdicción eclesiástica, fortaleciendo aún más su lugar como símbolo de la fe correntina.

Con el paso del tiempo, el Santuario y la Basílica de Itatí se consolidaron como uno de los principales centros de peregrinación de América del Sur. Cada año reciben alrededor de 2,5 millones de visitantes provenientes de diferentes provincias argentinas y de países vecinos.

Oraciones para pedir ayuda a la Virgen de Itatí

Oración 1:

Tiernísima Madre de Dios y de los hombres que bajo la advocación de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí miraste con ojos de misericordia por más de cuatro siglos a todos los que te han implorado, no deseches ahora las suplicas de este tu hijo, que humildemente recurre a ti…

Atiende mis necesidades, que tu mejor que yo las conoces. Y, sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús y un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortalece en las tentaciones y consuelo en la muerte.

Así sea. Amén.

Oración 2:

Madre y Señora, Virgen de Itatí. Más que nadie conoces nuestras miserias y necesidades, sabemos que hay mucho que hacer, y cada uno tiene su propia tarea, en este tiempo, nuestro tiempo. Madre Santísima, intercede para que nosotros recibamos la fuerza necesaria para cooperar con la gran tarea de cambiar este mundo nuestro, poniendo todos un grano de arena. "¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!" Con estas palabras al encomendarte a Juan el Apóstol, y con él, a todos los hijos de la Iglesia, estamos aquí, reunidos en torno a ti, pues queremos contarte Señora, que aquí vibra el entusiasmo de los jóvenes, aquí se ha elevado la súplica de los enfermos, por aquí han pasado sacerdotes y religiosos, artistas y periodistas, hombres del trabajo y de la ciencia, niños y adultos, y nos permitimos en nombre de todos ellos, buscar amparo bajo tu materna protección e implorar confiados tu intercesión ante los desafíos ocultos del futuro.