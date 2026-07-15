Mundial 2026: un diario inglés puso la lupa sobre el Dibu Martínez y lanzó una advertencia

El diario inglés The Sun puso el foco en Emiliano "Dibu" Martínez antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En la previa del esperado cruce, el diario británico The Sun eligió centrar toda su atención en Emiliano "Dibu" Martínez , a quien definió como una de las principales amenazas para el equipo de Harry Kane .

Lejos de analizar únicamente las virtudes futbolísticas del arquero argentino, el medio inglés aseguró que Inglaterra también deberá prepararse para el juego psicológico del Dibu. Bajo un título provocador, repasó las maniobras que, según su mirada, convirtieron al marplatense en uno de los futbolistas más incómodos del mundo.

"Los 10 trucos sucios de Emiliano Martínez que Inglaterra y Harry Kane deben superar" fue el título elegido por The Sun para calentar la previa de la semifinal del Mundial 2026. El informe sostiene que el arquero argentino suele utilizar diferentes recursos psicológicos para sacar de concentración a sus rivales, especialmente cuando el partido se define desde el punto del penal.

Entre las situaciones que mencionó el periódico aparecen la intimidación en los penales, las provocaciones verbales, las demoras para entregar la pelota, el contacto visual permanente con los ejecutantes, las celebraciones exageradas y el aprovechamiento de su presencia física para aumentar la presión sobre el rival.

El recuerdo de Qatar 2022 y la Copa América sigue preocupando a Inglaterra

The Sun recordó que el Dibu Martínez fue uno de los grandes responsables de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y volvió a transformarse en una pieza decisiva durante el Mundial 2026. Para el medio británico, sus antecedentes explican por qué Inglaterra debe estar preparada para enfrentar mucho más que a un simple arquero.

El diario también revivió la recordada semifinal de la Copa América 2021 frente a Colombia, cuando Martínez atajó tres penales y utilizó frases que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas argentinos como parte de su estrategia para desestabilizar a los pateadores rivales.

Las nuevas reglas no cambiaron el estilo del arquero argentino

La publicación inglesa también hizo referencia a las modificaciones reglamentarias impulsadas por la IFAB para limitar determinadas conductas de los arqueros antes de los penales. El objetivo fue evitar demoras excesivas, distracciones y maniobras consideradas antideportivas.

Sin embargo, The Sun sostiene que el Dibu Martínez continúa encontrando formas de jugar al límite del reglamento, utilizando la mirada, los tiempos, la personalidad y la presión ambiental como herramientas para incomodar a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar.

El Dibu Martínez ya ganó una batalla antes de que empiece el partido

Que uno de los diarios más populares de Inglaterra le dedique una nota exclusiva al arquero argentino refleja el impacto que genera Emiliano Martínez en cada definición importante. Antes de que ruede la pelota en Atlanta, su figura ya ocupa un lugar central en la prensa británica.

Mientras Lionel Scaloni prepara a la Selección argentina para buscar un lugar en la final del Mundial 2026, en Inglaterra también parecen tener claro que el partido no solo se jugará con los pies. Si la semifinal llega a los penales, el nombre que más preocupa del otro lado no sería Lionel Messi: sería el de Emiliano "Dibu" Martínez.