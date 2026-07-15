Mundial 2026: las 7 frases de WhatsApp que ningún argentino quiere leer antes de enfrentar a Inglaterra

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026, desde las 16 en Atlanta, con un lugar en la final en juego. Mientras Lionel Scaloni termina de definir el equipo, millones de hinchas ya viven el partido en los grupos de WhatsApp , donde las cábalas y la famosa "mufa" también juegan su propio encuentro.

Aunque nadie puede demostrar que un mensaje cambie el resultado de un partido, para muchos argentinos hay frases que simplemente no se escriben antes de una semifinal del Mundial. Basta que alguien las envíe para que aparezcan las respuestas con un clásico: "¡Borrá eso, mufa!".

"Ya estamos en la final" encabeza el ranking de los mensajes que ningún hincha quiere leer antes de enfrentar a Inglaterra. Para los más supersticiosos, dar por clasificada a la Selección argentina cuando todavía falta jugar 90 minutos es tentar al destino.

No importa si se escribe en serio o en tono de broma. En la mayoría de los grupos de WhatsApp , ese comentario suele recibir una lluvia de respuestas pidiendo que lo borren antes de que sea demasiado tarde.

"Este partido es un trámite", otra frase que enciende las alarmas

"Este partido es un trámite" también aparece entre las expresiones que más rápido generan un "¡No mufés!". Inglaterra llegó hasta las semifinales por mérito propio y ningún hincha quiere minimizar al rival antes de que empiece a rodar la pelota.

Muchos recuerdan que el Mundial 2026 ya dejó varios resultados inesperados. Por eso, confiarse antes de tiempo es casi un pecado para quienes viven el fútbol con una buena dosis de superstición.

"Messi hace dos goles", un pronóstico que divide opiniones

"Messi hace dos goles" parece un deseo compartido por todos, pero también una frase que muchos prefieren guardar hasta después del partido. Los más cabuleros creen que anticipar una actuación individual puede terminar jugando en contra.

Lo mismo ocurre con mensajes como "Hoy Julián la rompe", "Lautaro moja seguro" o "El Dibu no recibe goles". Nadie discute el talento de los jugadores, pero muchos prefieren dejar que el fútbol hable primero.

Hablar de España antes de eliminar a Inglaterra tampoco cae bien

"¿Contra España a qué hora jugamos?" es otra pregunta que muchos consideran prohibida antes de la semifinal. Si bien el seleccionado español ya espera rival en la final, los hinchas argentinos prefieren no mirar más allá del partido contra Inglaterra.

Para los más supersticiosos, pensar antes de tiempo en la definición es una forma de olvidar que todavía queda un obstáculo enorme por delante.

Los memes contra Inglaterra también quedan en pausa

Las cargadas al rival son parte del folclore del fútbol, pero muchos prefieren esperar al pitazo final para compartirlas. Los memes sobre Inglaterra, Harry Kane o las viejas rivalidades suelen circular desde temprano, aunque no todos los reciben con humor.

En muchos grupos de WhatsApp, la regla es simple: primero hay que jugar el partido y después, si todo sale bien, llegará el momento de las bromas.

"Ya compré para la final", otra frase que genera rechazo

"Ya compré la carne para la final" o "ya reservé para el domingo" también integran la lista de mensajes que despiertan el miedo a la mufa. Para muchos hinchas, organizar el próximo partido antes de tiempo puede convertirse en una provocación al destino.

Hay quienes incluso evitan hablar del domingo hasta que el árbitro marque el final del encuentro frente a Inglaterra. Recién entonces, dicen, será momento de hacer planes.

En cada Mundial, los grupos de WhatsApp también juegan su partido

Las cábalas forman parte del ADN futbolero argentino y los grupos de WhatsApp se transformaron en un escenario más donde se mezclan nervios, ilusión y superstición. Aunque nadie pueda demostrar que un mensaje influya en el resultado, millones de personas siguen cuidando cada palabra cuando juega la Selección.

Y vos... ¿cuál es la frase que jamás permitirías que alguien escriba en tu grupo antes de un partido de Argentina?