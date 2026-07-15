Mundial 2026: el provocador mensaje de un diario español antes de Argentina vs. Inglaterra

El diario español MARCA calentó la previa de una posible final entre España y Argentina, en el Mundial 2026.

La clasificación de España a la final del Mundial 2026 no solo dejó festejos en la península ibérica. Horas después del triunfo por 2-0 sobre Francia , el diario MARCA publicó una crónica con un título que rápidamente cruzó el Atlántico: "Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?" . El mensaje llegó cuando la Selección argentina todavía debe superar a Inglaterra para alcanzar el partido decisivo.

El artículo no puso el foco únicamente en el rendimiento del equipo español. Por el contrario, eligió instalar desde el primer momento la posibilidad de una final entre España y Argentina , un duelo que muchos imaginan como uno de los más atractivos del fútbol mundial.

La frase elegida por el reconocido medio español no pasó inadvertida. En lugar de celebrar únicamente la clasificación, la portada apuntó directamente hacia el posible rival en la final del Mundial 2026 .

" Nos pedimos a Argentina, ¿verdad? Aunque sea más difícil. Porque mola más. Porque a Inglaterra ya la vimos en la Eurocopa. Contra Messi. Contra la hinchada más loca del mundo. La Finalissima que no se pudo jugar en marzo ", escribió el periodista Juan Ignacio García-Ochoa .

España ya espera rival tras eliminar a Francia

La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-0 a Francia en Dallas gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro, para asegurar su lugar en la gran final del Mundial 2026.

Además del resultado, la prensa española destacó el trabajo defensivo para neutralizar a figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, quienes tuvieron escasa participación durante el encuentro.

Argentina buscará responder dentro de la cancha

Mientras España ya tiene asegurado su lugar en la final, la Selección argentina todavía debe afrontar un desafío de enorme dificultad frente a Inglaterra en Atlanta.

El equipo de Lionel Scaloni intentará clasificarse a su segunda final consecutiva en un Mundial y alimentar la posibilidad del cruce que ya empezó a imaginar la prensa española. Antes de pensar en ese duelo, la Albiceleste deberá superar una semifinal que promete ser tan exigente como histórica.