14 de julio de 2026
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Nieve

Temporal extremo en Mendoza: preven hasta 3 metros de nieve en alta montaña y viento Zonda

El SMN emitió un informe anticipando condiciones adversas en la provincia de Mendoza, con alertas por Zonda en el oeste, lluvias en el llano y nieve intensa.

Temporal extremo en Mendoza: preven hasta 3 metros de nieve en alta montaña y viento Zonda.

Temporal extremo en Mendoza: preven hasta 3 metros de nieve en alta montaña y viento Zonda.

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional
 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza se prepara para enfrentar un temporal extremo a partir de este miércoles. A través de un informe, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que se registrará acumulaciones extremas de nieve de hasta 3 metros en alta montaña, mientras que en el llano se esperan ráfagas de viento Zonda que superarán los 100 km/h.

La mayor intensidad de este temporal de nieve se concentrará entre los días viernes 17 y sábado 18 de julio. Además, el organismo advirtió que el fenómeno estará acompañado de fuertes ráfagas que generarán el peligroso efecto de "viento blanco", lo que anulará por completo la visibilidad y forzará de manera inminente el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor y otros caminos de alta montaña.

El temporal prevé hasta 3 metros de nieve acumulada en alta montaña.

El temporal prevé hasta 3 metros de nieve acumulada en alta montaña.

Previendo este panorama, las autoridades argentinas y chilenas han decidido cerrar preventivamente el Paso Internacional desde este martes a las 18. "La medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas de magnitud) en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad.

¿Habrá nieve en el llano mendocino?

Una de las principales incertidumbres de la población es el impacto del frío en las ciudades y zonas urbanas bajas. El SMN detalló en su informe que sobre las zonas más bajas no se descarta que, por momentos, las precipitaciones se den en forma de lluvia y nieve mezclada (aguanieve), debido al drástico descenso térmico que acompañará a los sucesivos frentes fríos.

Alerta por viento Zonda: ráfagas de más de 100 km/h

En paralelo a la situación de montaña, el viento Zonda volverá a ser protagonista en el llano y la precordillera mendocina. El fenómeno comenzará a manifestarse de forma localizada este miércoles 15 de julio en áreas precordilleranas.

Sin embargo, las peores condiciones se esperan entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio, período en el cual el viento Zonda se tornará "muy intenso".

El Zonda afectará principalmente a la zona oeste.

El Zonda afectará principalmente a la zona oeste.

Según los modelos del SMN, los momentos críticos ocurrirán durante las tardes y las noches en la franja oeste de Mendoza, estimando velocidades medias de entre 30 y 50 km/h y ráfagas feroces que podrían superar ampliamente los 100 km/h.

Ante este escenario adverso y de alto riesgo, los organismos provinciales recomiendan a la población asegurar techos, evitar circular al aire libre durante las ráfagas y mantenerse informados minuto a minuto mediante el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN.

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