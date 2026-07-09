La isoterma redefine el temporal en la alta montaña de Malargüe

El ingreso de un frente del Pacífico modifica las condiciones meteorológicas en la cordillera mendocina, donde la isoterma vuelve a ser determinante para definir el tipo de precipitaciones. Mientras en alta montaña alternan lluvia y nieve según la altura, en el llano de Malargüe se produjo un marcado ascenso de las temperaturas respecto de los primeros días de la semana.

Desde la noche del miércoles comenzó a ingresar un frente de mal tiempo desde el océano Pacífico que afectará la cordillera de Mendoza durante el jueves y el viernes . El sistema abarcará un extenso sector comprendido entre el extremo sur de la provincia, en el límite con Neuquén y Chile , y el norte de la franja cordillerana limítrofe con San Juan , alcanzando prácticamente todos los altos valles mendocinos.

La principal diferencia respecto de los últimos temporales radica en el comportamiento de la isoterma, la línea imaginaria que marca la altura donde la temperatura alcanza los 0 °. Este indicador resulta fundamental para anticipar si las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia, aguanieve o nieve , una información clave para el tránsito internacional, la actividad turística y la planificación de los operativos en alta montaña.

Con el ingreso de aire más templado desde el Pacífico, la isoterma ascendió durante las últimas horas, favoreciendo que las precipitaciones se manifiesten como lluvia hasta aproximadamente los 2.200 metros sobre el nivel del mar . En ese nivel se esperan lluvias moderadas y chubascos, con temperaturas que oscilarán entre -1 °C y 4 °C.

En contraste, por encima de los 2.800 metros continuarán registrándose neviscas y nevadas de intensidad moderada a fuerte hasta la noche del viernes, donde las temperaturas permanecerán suficientemente bajas para permitir la acumulación de nieve.

El tiempo en el resto de Malargüe

El cambio de masa de aire también se hizo sentir en el llano del departamento de Malargüe. Tras una primera parte de la semana marcada por mínimas extremas bajo cero y fuertes heladas, durante la madrugada y la mañana de este jueves los registros térmicos se ubicaron entre los 5 ° y 6 °. El ascenso de la temperatura estuvo acompañado por cielo mayormente nublado, algunas precipitaciones en los alrededores de la ciudad y vientos del sector sudoeste.

En la zona cordillerana de Malargüe, las primeras horas del día estuvieron dominadas por lluvias y chubascos, mientras que con el avance de la tarde comenzaron a observarse nevadas débiles en Las Leñas y otros valles de montaña, producto del progresivo descenso de la isoterma.

Los pronósticos anticipan una mejora temporaria entre el sábado y el martes. No obstante, un nuevo sistema frontal volvería a generar nevadas sobre gran parte del cordón montañoso mendocino, manteniendo la inestabilidad propia del invierno en la región.