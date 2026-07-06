Por qué YPF concentra sus esfuerzos en Vaca Muerta y cuál es la diferencia con los pozos convencionales

Con la asunción de Javier Milei en 2023, YPF cambió su estrategia y apostó completamente por el petróleo no convencional de Vaca Muerta. Esta decisión implicó abandonar el sentido federal que tenía la empresa estatal, con pozos convencionales distribuidos a lo largo de la Argentina. Esta transformación supuso, también, modificaciones en la forma de trabajar este recurso no renovable y una búsqueda de mayor rentabilidad.
Explotar pozos convencionales y no convencionales requiere diferentes mecanismos. YPF decidió concentrar sus esfuerzos en el segundo, debido a que Vaca Muerta se ubica en el puesto número dos como reserva de gas del mundo y es la cuarta de petróleo, en lo que respecta a no convencionales.
La diferencia entre los hidrocarburos convencionales y los que no lo son radica en el tipo de roca que los aloja y la tecnología necesaria para su extracción. Los primeros se encuentran en rocas porosas y permeables que permiten que el petróleo y el gas fluyan de forma natural al pozo perforado.
En cambio, los no convencionales se encuentran en formaciones geológicas de baja permeabilidad, no migran y quedan atrapados en la roca generadora. La complicación radica en que el hidrocarburo está disperso en grandes cantidades de roca madre, por lo que no hay una acumulación puntual, y se requiere otro tipo de tecnología para su extracción.
Durante este año vamos a hacer un par de pozos en Vaca Muerta, en el sur de Mendoza. Durante este año vamos a hacer un par de pozos en Vaca Muerta, en el sur de Mendoza.
Mientras YPF se retira de los pozos convencionales que solía explotar a lo largo de la provincia de Mendoza, busca nuevas oportunidades en la zona de Vaca Muerta que aloja Malargüe. A su vez, otras empresas privadas intentan sostener la producción convencional en el territorio mendocino.