Por qué YPF concentra sus esfuerzos en Vaca Muerta y cuál es la diferencia con los pozos convencionales

Con la asunción de Javier Milei en 2023, YPF cambió su estrategia y apostó completamente por el petróleo no convencional de Vaca Muerta . Esta decisión implicó abandonar el sentido federal que tenía la empresa estatal, con pozos convencionales distribuidos a lo largo de la Argentina. Esta transformación supuso, también, modificaciones en la forma de trabajar este recurso no renovable y una búsqueda de mayor rentabilidad.

Explotar pozos convencionales y no convencionales requiere diferentes mecanismos. YPF decidió concentrar sus esfuerzos en el segundo, debido a que Vaca Muerta se ubica en el puesto número dos como reserva de gas del mundo y es la cuarta de petróleo , en lo que respecta a no convencionales.

La diferencia entre los hidrocarburos convencionales y los que no lo son radica en el tipo de roca que los aloja y la tecnología necesaria para su extracción. Los primeros se encuentran en rocas porosas y permeables que permiten que el petróleo y el gas fluyan de forma natural al pozo perforado.

En cambio, los no convencionales se encuentran en formaciones geológicas de baja permeabilidad, no migran y quedan atrapados en la roca generadora. La complicación radica en que el hidrocarburo está disperso en grandes cantidades de roca madre, por lo que no hay una acumulación puntual, y se requiere otro tipo de tecnología para su extracción.

El cambio de estrategia de YPF puede visualizarse en las cifras de producción que difunde la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. Mientras la producción convencional percibe una caída baja pero constante; el shale oil, es decir el hidrocarburo no convencional, registra subas notables.

Datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Vaca Muerta no es solo Neuquén: qué pasa en Malargüe

Una parte de Vaca Muerta se encuentra en el departamento más austral de Mendoza. En el pasado marzo, el titular de YPF, Horacio Marín, participó de la Argentina Week en Estados Unidos y allí expresó que la empresa realizará pozos en Malargüe para ampliar la explotación de petróleo no convencional en el país.

Durante este año vamos a hacer un par de pozos en Vaca Muerta, en el sur de Mendoza. Durante este año vamos a hacer un par de pozos en Vaca Muerta, en el sur de Mendoza.

Mientras YPF se retira de los pozos convencionales que solía explotar a lo largo de la provincia de Mendoza, busca nuevas oportunidades en la zona de Vaca Muerta que aloja Malargüe. A su vez, otras empresas privadas intentan sostener la producción convencional en el territorio mendocino.