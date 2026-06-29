Vaca Muerta, exportaciones y biocombustibles: las claves del nuevo escenario energético

El sector energético argentino registró en mayo de 2026 un superávit de 1.543 millones de dólares , el mayor de su historia reciente, impulsado por la producción no convencional de Vaca Muerta y por la escalada de los precios internacionales derivada del conflicto en el Estrecho de Ormuz . El dato fue celebrado por el sector y el Gobierno como confirmación de que el petróleo y el gas se han convertido en el principal sostén de la balanza comercial . Sin embargo, un análisis riguroso de las condiciones que rodean ese resultado obliga a matizar el optimismo: una parte significativa del salto en la facturación exportadora responde a una renta extraordinaria generada por la incertidumbre geopolítica, un factor externo y esencialmente volátil que no sustituye las inversiones pendientes en infraestructura de evacuación . Así lo advierte el último informe energético del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) .

La dependencia del precio internacional del barril como variable determinante del superávit subraya una vulnerabilidad estructural . Mientras el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permanezca incompleto, la capacidad de aumentar el volumen físico exportado seguirá limitada por los cuellos de botella en el transporte . La bonanza de mayo no debería leerse, entonces, como una señal de consolidación del modelo, sino como una oportunidad para financiar la expansión de la infraestructura necesaria . La verdadera sostenibilidad energética del país dependerá de su capacidad para llevar producción al mundo de manera eficiente y constante, con independencia de la coyuntura bélica.

Una dificultad adicional se perfila en la dimensión institucional . La apertura de los puertos chilenos para las exportaciones hacia los mercados asiáticos representa un avance estratégico de magnitud, pero la viabilidad del corredor bioceánico no se agota en la coordinación logística de ductos y terminales. El mayor obstáculo reside en la armonización fiscal y aduanera entre ambos países. La exportación a través de un tercer Estado exige un marco de tránsito internacional que actualmente carece de la agilidad necesaria: definir la distribución de regalías en un esquema de exportación indirecta, establecer las exenciones que eviten la doble imposición y garantizar la trazabilidad del producto sin demoras que erosionen los márgenes de rentabilidad son condiciones que, si no se resuelven mediante tratados bilaterales claros, transformarán la eficiencia logística en un costo inasumible para las operadoras. La infraestructura existe; el andamiaje político administrativo que debe hacerla funcionar es, aún, precario.

La industria petroquímica exhibe, por su parte, un desempeño destacado: en abril de 2026 alcanzó su mayor producción en más de un año, con una variación interanual del 11 % y una utilización de capacidad instalada del 97 % . Las exportaciones del sector crecieron un 67 % en igual período, las ventas internas un 34 % y el déficit comercial sectorial se redujo a la mitad. Pero ese mismo índice de utilización actúa como señal de alerta: el techo productivo está próximo y cualquier expansión futura requiere decisiones de inversión que el sector viene reclamando desde hace tiempo. El polo de Bahía Blanca aparece como el nodo natural para dar ese salto, aunque la historia reciente muestra que los grandes proyectos petroquímicos argentinos han tropezado sistemáticamente con restricciones de acceso a divisas , inestabilidad en la cadena de pagos y ausencia de reglas claras para el capital de largo plazo. El dato récord de abril es un buen síntoma; el verdadero examen será si esta recuperación se traduce en un plan de desarrollo industrial con horizonte definido.

La disputa por el nuevo régimen de biocombustibles

En el plano regulatorio, el sector de los biocombustibles atraviesa un conflicto que ilustra con nitidez las tensiones entre el discurso desregulador y sus efectos concretos sobre el tejido productivo. El nuevo régimen de corte obligatorio impulsado por el Ejecutivo habilita a las refinerías de crudo a procesar aceite vegetal internamente, eliminando la necesidad de adquirirlo a las plantas medianas. Las pequeñas y medianas empresas del biodiésel denuncian que la arquitectura normativa beneficia de manera encubierta a las grandes cerealeras y petroleras, que controlan simultáneamente el suministro de la materia prima y la capacidad de producción del biocombustible final. La asimetría es estructural: mientras el bioetanol de caña de azúcar del norte argentino recibe protección mediante cupos diferenciados, los productores de biodiésel del centro del país quedan expuestos a una competencia que califican de desigual. Al menos 25 fábricas distribuidas en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Entre Ríos podrían quedar fuera del mercado si el marco regulatorio no incorpora salvaguardas específicas.

image Los biocombustibles son otra gran oportunidad de crecimiento energético junto con Vaca Muerta

El contraste entre Vaca Muerta y la economía regional

La mayor contradicción del ciclo energético actual se expresa, sin embargo, en la economía neuquina. Mientras los indicadores de producción y exportación de Vaca Muerta alcanzan niveles récord, el entramado de pequeñas y medianas empresas de la región atraviesa su duodécimo trimestre consecutivo de caída en actividad y empleo. La supuesta prosperidad de la cuenca no se traduce en derrame sobre los centros urbanos: la competencia de importaciones y la expansión de la informalidad debilitan la capacidad de reinversión de la industria formal, mientras las políticas públicas no han logrado articular esquemas de costos diferenciales ni mecanismos efectivos de integración de la cadena de valor local con los grandes operadores. El riesgo de consolidar un modelo de enclave, donde el éxito macroeconómico coexiste con una degradación social y comercial sostenida, es hoy una posibilidad concreta, no una hipótesis académica.

La red eléctrica también limita el crecimiento

Un cuello de botella de naturaleza diferente, pero igualmente relevante, afecta al sistema eléctrico. Según datos de CAMMESA, la pérdida de inyección de energía al Sistema Argentino de Interconexión por saturación de las redes de alta tensión alcanzó en marzo de 2026 un registro de 91.580 MWh no aprovechados, triplicando los valores del mismo mes del año anterior. La región de Cuyo concentró el 65 % de esa reducción total, principalmente por restricciones a la generación solar, mientras la Patagonia lidera las limitaciones en términos anuales. La obsolescencia de la infraestructura de transporte eléctrico amenaza con convertirse en el principal freno de la expansión renovable: mientras los proyectos de energía limpia siguen multiplicándose, la incapacidad de evacuar esa electricidad actúa como un techo que compromete la transición energética.

Un récord que plantea interrogantes de largo plazo

El conjunto de estos fenómenos configura un escenario en el que el auge de Vaca Muerta y el récord exportador conviven con tensiones estructurales de largo alcance. La pregunta que la política pública no puede eludir es si la riqueza del subsuelo será gestionada como un motor de desarrollo integral, con inversión en infraestructura, integración de la cadena productiva local y reglas estables para todos los actores del mercado, o si quedará circunscripta a su función de generadora de divisas en una economía que, más allá del pozo petrolero, permanece estancada.