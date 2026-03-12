Vaca Muerta: el titular de YPF anunció nuevas perforaciones en Malargüe

Vaca Muerta: el titular de YPF anunció que este año realizarán pozos en Malargüe

El CEO de YPF, Horacio Marín, participó del Argentina Week en Estados Unidos y dejó buenas noticias para la provincia de Mendoza . En el cierre del evento anunció que la empresa realizará pozos en Vaca Muerta , en Malargüe , para ampliar la explotación de petróleo no convencional en el país.

La Argentina Week fue un evento organizado por Cancillería en Nueva York , con el fin de mostrar el potencial del país y atraer inversiones. Una de las actividades fue organizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial para la Argentina (IDEA) y allí Marín brindó los anuncios.

Durante este año vamos a hacer un par de pozos en Vaca Muerta, en el sur de Mendoza.

A través de su cuenta de X, el CEO de YPF indicó que en el evento analizaron "las oportunidades del país en energía, petróleo y gas junto a los gobernadores de Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes y Río Negro ".

Además de los nuevos pozos que realizará YPF en el sur mendocino, Marín nombró otros proyectos que impulsarán:

Avanzar con un nuevo pozo en Palermo Aike, en Santa Cruz ,

, Explorar el potencial de la formación D-129 en Chubut,

Perforar offshore con la petrolera italiana "Eni", primero en Uruguay y luego en la Argentina: "Identificamos una geología que correlaciona con los descubrimientos de Namibia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2032185557791752601&partner=&hide_thread=false Cerramos la semana en el Argentina Week, donde tuve la oportunidad de participar de una actividad organizada por IDEA, en la que analizamos las oportunidades del país en energía, petróleo y gas junto a los gobernadores de Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes y Río Negro.… pic.twitter.com/NMcvFEPycZ — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 12, 2026

Energía y exportaciones: qué planea YPF

Marín también mencionó los planes para promover un "hub exportador de energía", que será el "más importante de Sudamérica con exportaciones que podrían alcanzar los 37.500 millones de dólares por año".

También resaltó el desarrollo de parques solares en Mendoza y San Juan. “El promedio mundial de la energía solar está en el orden del 17%. Nosotros en San Juan con el Zonda y en Mendoza con El Quemado tenemos un 31% de factor de carga”, explicó.

A su vez, indicó que estos proyectos fueron concretados gracias a la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). "El mundo está mirando. Es el momento de avanzar", expresó.