Madre e hija vivieron un momento de pánico en Guaymallén

Una mujer y su hija menor de edad vivieron un momento de máxima tensión en Guaymallén al incendiarse el auto en el que se dirigían hacia la escuela de la niña, aunque afortunadamente ambas lograron salir a tiempo antes que las llamas afectaran a gran parte del rodado.

El incendio ocurrió en la mañana de este jueves en el cruce de las calles Félix Suárez y España, en Villa Nueva, Guaymallén y provocó que el auto, un Fiat Uno, sufriera importantes daños.

De acuerdo a lo relatado por la propia damnificada , la mujer se dirigía hacia la escuela de la menor cuando comenzó a sentir olor a quemado.

Acto seguido, advirtió humo que salía del capot, por lo que decidió estacionar y descender del rodado junto a su hija.

Casi al mismo tiempo se originaron las primeras llamas, que luego afectaron a parte del vehículo.

El incendio generó la intervención de transeúntes y vecinos, quienes ayudaron a la mujer a apagar las llamas. Usaron tierra y botellas con agua. Luego hicieron lo suyo bomberos del Cuartel Central que también arribaron a la escena.

Fotos: Gentileza Valentín Capomaggi.