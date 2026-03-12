12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Madre e hija vivieron un momento de pánico en Guaymallén

El incendio de un auto causó preocupación en Guaymallén. Una mujer y su hija lograron salir a tiempo.

Así quedó el auto incendiado en Guaymallén.

Así quedó el auto incendiado en Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Una mujer y su hija menor de edad vivieron un momento de máxima tensión en Guaymallén al incendiarse el auto en el que se dirigían hacia la escuela de la niña, aunque afortunadamente ambas lograron salir a tiempo antes que las llamas afectaran a gran parte del rodado.

El incendio ocurrió en la mañana de este jueves en el cruce de las calles Félix Suárez y España, en Villa Nueva, Guaymallén y provocó que el auto, un Fiat Uno, sufriera importantes daños.

Lee además
Importante secuestro de carne en mal estado en Guaymallén.

¡Podía terminar en tu mesa! Secuestraron 4 mil kilos de carne casi podrida en un predio de Guaymallén
Ariel Quarñolo, condenado por el homicidio de Martín Salzmann. 

Marcó a la víctima y terminó condenado: ¿de cuánto fue la condena para el "datero" del homicidio en Guaymallén?

Madre e hija vivieron un momento de pánico en plena Ciudad de Mendoza

De acuerdo a lo relatado por la propia damnificada, la mujer se dirigía hacia la escuela de la menor cuando comenzó a sentir olor a quemado.

Fiat Uno incendio auto

Acto seguido, advirtió humo que salía del capot, por lo que decidió estacionar y descender del rodado junto a su hija.

Casi al mismo tiempo se originaron las primeras llamas, que luego afectaron a parte del vehículo.

El incendio generó la intervención de transeúntes y vecinos, quienes ayudaron a la mujer a apagar las llamas. Usaron tierra y botellas con agua. Luego hicieron lo suyo bomberos del Cuartel Central que también arribaron a la escena.

Fotos: Gentileza Valentín Capomaggi.

Temas
Seguí leyendo

Cómo es el Masterplan que colocará a Guaymallén como la "primera potencia económica de Mendoza"

Guaymallén: se quedó dormido, volcó y cayó a un canal

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso: qué implica

El reconocido coro de Guaymallén busca nuevas voces: enterate cómo participar

Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados

Juicio por jurado: declararon culpable a Ariel Quarñolo, el 'datero' del homicidio de Martín Salzmann

"Universos compartidos": un recorrido por el talento artístico local en Guaymallén

Mendoza Kart prepara su llegada a Guaymallén y apuesta a revivir la pasión fierrera desde la infancia

LO QUE SE LEE AHORA
Durante los primeros minutos del incendio se vivieron momentos de tensión en San Martín

Tras un amplio operativo, controlaron el incendio en el casino de San Martín: cuáles fueron las pérdidas

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia