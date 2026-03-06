Mendoza Kart prepara su llegada a Guaymallén y apuesta a revivir la pasión fierrera desde la infancia

Mendoza se prepara para sumar un nuevo espacio dedicado al deporte motor, con una propuesta que mezcla recreación, formación y memoria fierrera. En el shopping de Guaymallén avanza la construcción de Mendoza Kart , un complejo de karting de alquiler que contará con 14 karts 0km importados y dos circuitos diferenciados. La iniciativa busca acercar el automovilismo a grandes y chicos, pero también reactivar una disciplina que históricamente fue la puerta de entrada para muchos pilotos mendocinos que luego compitieron a nivel nacional .

No es un dato menor: el karting ha sido durante décadas la cuna de innumerables corredores de la provincia , varios de ellos protagonistas en categorías del automovilismo argentino. En ese contexto, Mendoza Kart aparece como una apuesta fuerte para recuperar ese espíritu formativo, combinándolo con una experiencia moderna y accesible.

La inauguración se llevará a cabo este viernes en el Mendoza. Será desde las 19hs y según cuentan desde la organización habrá algunas sorpresas para los 20 primeros que lleguen al recinto dispuesto.

El complejo contará con dos trazados independientes : una pista para adultos de 300 metros , pensada para quienes buscan velocidad y manejo fino, y una pista infantil de aproximadamente 80 metros , destinada a chicos desde los 4 años , con vehículos adaptados a esa franja etaria.

El parque automotor estará compuesto por 10 karts para adultos y 4 para niños, todos 0 kilómetro y traídos del exterior, un detalle que apunta a garantizar igualdad mecánica y mayor seguridad. La infraestructura general también promete estar a la altura, con un diseño orientado tanto al entretenimiento familiar como al desarrollo inicial de futuros pilotos.

Guaymallén suma un polo recreativo con ADN fierrero

Ubicado dentro del shopping de Guaymallén, Mendoza Kart se integrará a un espacio urbano de alto movimiento, lo que permitirá combinar karting, paseo y gastronomía en un mismo lugar. La idea es que no sea solo una pista, sino un punto de encuentro para quienes viven el automovilismo como pasión y para quienes quieren dar sus primeras vueltas al volante.

Desde el proyecto lo resumen así: “Estamos haciendo todo lo posible para que sea la mejor pista de kartings de alquiler del país”, una frase que refleja la ambición de un emprendimiento que pretende dejar huella en el mapa motor argentino.

Karting, semillero y futuro

Más allá del costado recreativo, la llegada de Mendoza Kart vuelve a poner sobre la mesa el valor del karting como escuela.

En una provincia con fuerte tradición automovilística, la posibilidad de que nuevas generaciones tengan acceso temprano a este deporte aparece como un paso clave para sostener ese legado y, por qué no, empezar a escribir las próximas historias de pilotos mendocinos en las pistas del país.

La palabra de Tomás Vitar

El reconocido deportista dio su opinión respecto a lo que se viene: “No tengo dudas que será la mejor pista del país de karting de alquiler. “Es muy importante como piloto este tipo de proyecto para seguir impulsando el crecimiento del deporte motor. Se ha tratado de hacer todo a la alta escuela con los karting y infraestructura importada y se manejarán los precios a molde a la situación del país”, comentó.

