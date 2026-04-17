Marcos Calvente habló en Aconcagua Radio sobre el primer Procrear del país gestionado por un municipio

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , habló en Aconcagua Radio sobre la nueva etapa de la obra del ex Procrear en el departamento. El municipio ya tomó posesión definitiva del terreno y se convirtió en la primera comuna del país en asumir el control total de un desarrollo habitacional nacional que había quedado paralizado.

Se trata de un predio de más de 96.000 metros cuadrados en el distrito de Buena Nueva . Originalmente estaban en construcción alrededor de 500 viviendas , pero, tras la firma del acta con el Banco Hipotecario, serán más de 800 . Desde 2022, el lugar se encontraba sin avances, luego de que la Secretaría de Obras Públicas nacional dispusiera la rescisión de los contratos que sostenían el proyecto original.

"Venimos persiguiéndolo y trabajando en esto hace dos años. Es el primer Procrear de la Argentina que toma un municipio . Nosotros hemos reproyectado y queremos hacer 800 unidades, a través de una iniciativa público-privada", afirmó Calvente, quien explicó que la idea es construir casas de alrededor 120 metros cuadrados, con dos dormitorios, con cuotas accesibles para la clase media.

#EnVivo Hablamos con Marcos Calvente sobre la nueva etapa de la obra del ex PROCREAR en el departamento. Avances, definiciones y el impacto en los vecinos. Escuchalo ahora: https://t.co/kaEqR63aKc pic.twitter.com/xBDLTXrFI8

De esta manera, el municipio aportará el terreno y lo que ya está construido -infraestructura de servicios, redes de agua, cloacas, alumbrado público, arbolado y calles- y el sector privado termina las casas , con financiamiento accesible para la clase media.

Guaymallén, vivienda, ex procrear (3) Predio Procrear en Guaymallén. Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén.

La nueva etapa del Procrear en Guaymallén

El predio ya cuenta con avances en infraestructura y urbanización, lo que permitirá acelerar los tiempos de ejecución y reducir costos en esta nueva etapa. El intendente señaló que probablemente haya una entidad financiera que sea la que administre los créditos. Parte de la inversión que hará el municipio se va a recuperar, lo que bajará los costos.

calevente aconcagua radio Marcos Calvente, en Aconcagua Radio.

Calvente sostuvo que el proceso para reactivar el desarrollo del Procrear no fue sencillo y demandó gestiones prolongadas. El municipio inició gestiones ante la Secretaría de Obras de la Nación, un área que atravesó sucesivos cambios, pasando a depender de distintas carteras como Hacienda y Economía. Esas modificaciones implicaron también cambios de interlocutores y dilataron el avance de las negociaciones.

En ese contexto, Guaymallén logró posicionar el proyecto como uno de los primeros a reactivarse dentro de los desarrollos Procrear paralizados. Para concretarlo, fue necesario articular con múltiples organismos nacionales, entre ellos la Secretaría de Obras, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el INB —titular original del terreno—, áreas de Hacienda y el Banco Hipotecario, que tenía a su cargo la administración de los créditos del fideicomiso.

Escuchá la nota a Marcos Calvente en Aconcagua Radio