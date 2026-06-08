San Rafael busca fortalecer su Parque Industrial y la logística del transporte de cargas

Funcionarios de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Logística de Mendoza , junto a equipos de las áreas de Fiscalización y Control , desarrollaron una agenda de trabajo en San Rafael con el objetivo de presentar herramientas de acompañamiento al sector productivo y avanzar en distintos proyectos vinculados al desarrollo económico del departamento.

Durante la visita se realizaron reuniones con referentes institucionales, empresarios y autoridades municipales para analizar distintas iniciativas que permitan fortalecer la actividad industrial, comercial y logística de la región.

Uno de los encuentros centrales se llevó a cabo con el intendente Omar Félix , quien planteó una serie de necesidades y proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de San Rafael.

Entre los principales temas abordados se destacó la necesidad de avanzar en el andamiaje legal del Parque Industrial , una herramienta clave para potenciar la radicación de empresas y generar nuevas oportunidades de inversión.

Asimismo, se propuso realizar un estudio sobre la importancia y el flujo del transporte de cargas en el departamento, con el objetivo de contar con información actualizada que permita planificar futuras acciones vinculadas a la logística y la infraestructura.

Desde la Subsecretaría señalaron que también se recibieron pedidos relacionados con obras de infraestructura, por lo que se prevé articular acciones con otras áreas provinciales competentes.

Preocupación por la situación del comercio en San rafael

Otro de los ejes de la agenda estuvo relacionado con la realidad que atraviesan los comercios y pequeñas industrias del departamento. Consultados sobre la caída en las ventas registrada en los últimos meses, los funcionarios explicaron que existen distintos factores que impactan sobre la actividad económica, entre ellos la situación macroeconómica, la retracción del consumo y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

En ese sentido, remarcaron que el modelo de comercio tradicional enfrenta nuevos desafíos y que resulta necesario avanzar en procesos de adaptación para responder a las demandas actuales del mercado.

Asesoramiento y nuevas herramientas

Desde el organismo provincial indicaron que se trabaja en el acompañamiento de comerciantes e industriales mediante asesoramiento, capacitación y herramientas que permitan mejorar la competitividad y adecuarse a los cambios que atraviesa el sector.

"La caída del consumo y los nuevos hábitos de compra exigen transformaciones. Nuestro objetivo es aportar ideas y herramientas para que los comercios y las industrias puedan adaptarse a esta nueva realidad", señaló Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística.

La visita permitió abrir una agenda de trabajo conjunta entre Provincia de Mendoza y Municipio, orientada a impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento productivo y económico de San Rafael.