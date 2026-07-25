25 de julio de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Accidente vial en San Rafael: un Chevrolet Onix volcó y dejó dos personas heridas

La conductora y su acompañante sufrieron traumatismos encéfalo craneanos tras el accidente vial y fueron derivadas a un centro asistencial.

Accidente vial en San Rafael.

Accidente vial en San Rafael.

Por Sitio Andino Policiales

El accidente vial ocurrió al sur del Arco de ingreso a la ciudad de San Rafael. La conductora y su acompañante fueron trasladadas al hospital con traumatismos encéfalo craneanos sin pérdida de conocimiento.

Dos mujeres resultaron lesionadas este domingo luego de que el vehículo en el que circulaban protagonizara un vuelco sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 540, en un sector ubicado aproximadamente cinco kilómetros al sur del Arco de ingreso a la ciudad.

El siniestro ocurrió cerca de las 12.30, cuando un Chevrolet Onix que circulaba de norte a sur perdió el dominio por motivos que aún son investigados y terminó volcando sobre la calzada.

Traslado al hospital y asistencia médica

Como consecuencia del impacto, la conductora identificada como S.P.P.R., de 51 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento.

Su acompañante, S.A.Z.B., de 53 años, presentó un diagnóstico similar.

Ambas mujeres fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas a un hospital para una evaluación médica más completa.

Investigan las causas del accidente vial

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 60ª y personal de la Policía Vial, quienes trabajaron en la zona del accidente.

La Justicia dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron que la conductora perdiera el dominio del vehículo y se produjera el vuelco.

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