Quién es el abogado que atropelló y mató a un peatón en Maipú

Allende manejaba con alcohol en sangre cuando en la madrugada de este viernes embistió en Ruta 60 y Ozamis Sur a un peatón identificado como Ernesto Flores (74), quien producto del impacto, falleció en el lugar.
Jerónimo Allende está aprehendido por el trágico accidente vial de Maipú.
El abogado se fugó de la escena y dos horas después regresó al lugar, donde se puso a disposición de la justicia. En ese momento, el control de alcoholemia arrojó 0,6 gramos de alcohol en sangre. En base a esto, en las próximas horas se definirá su situación procesal.
Los detalles del trágico accidente vial en Maipú
Según explicó Allende, tras el accidente vial entró en shock y decidió abandonar el lugar, dirigiéndose a la casa de su padre.
Allí dejó el auto, un Toyota Corolla blanco, y dos horas después volvió a la escena, cuando los policías aún continuaban con tareas de peritajes para establecer la mecánica del siniestro.
El acusado quedó a disposición de la fiscalía de tránsito, donde en las próximas horas definirán la situación procesal.