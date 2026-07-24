Quién es el abogado que atropelló y mató a un peatón en Maipú

Jerónimo Allende tiene una historia de vida dedicada a los animales. Ahora está complicado por atropellar y matar a un peatón.

El conductor que esta madrugada atropelló y mató a un peatón manejando alcoholizado en Maipú es el conocido abogado Jerónimo Allende Bermejo (38), un especialista en derecho animal, integrante de la asociación PEMPA (protección de caballos) y también empleado del Poder Judicial.

Allende manejaba con alcohol en sangre cuando en la madrugada de este viernes embistió en Ruta 60 y Ozamis Sur a un peatón identificado como Ernesto Flores (74), quien producto del impacto, falleció en el lugar.

El abogado se fugó de la escena y dos horas después regresó al lugar, donde se puso a disposición de la justicia. En ese momento, el control de alcoholemia arrojó 0,6 gramos de alcohol en sangre. En base a esto, en las próximas horas se definirá su situación procesal.

Jerónimo Allende está aprehendido por el trágico accidente vial de Maipú.

Según explicó Allende , tras el accidente vial entró en shock y decidió abandonar el lugar, dirigiéndose a la casa de su padre.

Allí dejó el auto, un Toyota Corolla blanco, y dos horas después volvió a la escena, cuando los policías aún continuaban con tareas de peritajes para establecer la mecánica del siniestro.

El acusado quedó a disposición de la fiscalía de tránsito, donde en las próximas horas definirán la situación procesal.

Allende es muy conocido en el ámbito judicial y saltó a la "fama" al ser uno de los co fundadores de la asociación PEMPA, que trabaja para rescatar y rehabilitar caballos víctimas de maltrato y faena clandestina.