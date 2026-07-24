24 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Quién es el abogado que atropelló y mató a un peatón en Maipú

Un conocido abogado fue el conductor que embistió y mató a un peatón mientras manejaba alcoholizado. El accidente vial ocurrió en Maipú.

Jerónimo Allende tiene una historia de vida dedicada a los animales. Ahora está complicado por atropellar y matar a un peatón.

Jerónimo Allende tiene una historia de vida dedicada a los animales. Ahora está complicado por atropellar y matar a un peatón.

Allende manejaba con alcohol en sangre cuando en la madrugada de este viernes embistió en Ruta 60 y Ozamis Sur a un peatón identificado como Ernesto Flores (74), quien producto del impacto, falleció en el lugar.

Jerónimo Allende está aprehendido por el trágico accidente vial de Maipú.

Jerónimo Allende está aprehendido por el trágico accidente vial de Maipú.

El abogado se fugó de la escena y dos horas después regresó al lugar, donde se puso a disposición de la justicia. En ese momento, el control de alcoholemia arrojó 0,6 gramos de alcohol en sangre. En base a esto, en las próximas horas se definirá su situación procesal.

Los detalles del trágico accidente vial en Maipú

Según explicó Allende, tras el accidente vial entró en shock y decidió abandonar el lugar, dirigiéndose a la casa de su padre.

Allí dejó el auto, un Toyota Corolla blanco, y dos horas después volvió a la escena, cuando los policías aún continuaban con tareas de peritajes para establecer la mecánica del siniestro.

El acusado quedó a disposición de la fiscalía de tránsito, donde en las próximas horas definirán la situación procesal.

Allende es muy conocido en el ámbito judicial y saltó a la "fama" al ser uno de los co fundadores de la asociación PEMPA, que trabaja para rescatar y rehabilitar caballos víctimas de maltrato y faena clandestina.

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