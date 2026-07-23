El turismo se hace sentir en el Aeropuerto de Mendoza: ya no llegan solo por el vino Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El turismo en Mendoza durante el invierno va mucho más allá de las tradicionales visitas a las bodegas y las degustaciones de vino. Desde países limítrofes, otros continentes y distintos puntos de Argentina, los visitantes llegan al Aeropuerto Internacional El Plumerillo con el deseo de descubrir nuevos destinos, disfrutar de la gastronomía local, recorrer paisajes únicos y, sobre todo, vivir la experiencia de la nieve.

Se perfila el turismo invernal en Mendoza: qué buscan los nuevos visitantes Con un importante flujo de pasajeros, el Aeropuerto de Mendoza refleja el intenso movimiento turístico de la temporada. En ese contexto, Noticiero Andino recorrió la terminal aérea para conocer los motivos de la visita de quienes arribaron a la provincia y qué lugares esperan recorrer antes de regresar a sus destinos.

En líneas generales, los turistas llegan desde distintos puntos del mundo y del país. Entre los principales lugares de origen aparecen Chile, Brasil, China y la provincia de Buenos Aires, con una estadía promedio de al menos cuatro días.

Aunque las bodegas y el vino siguen siendo uno de los grandes atractivos, los nuevos visitantes buscan ampliar su experiencia. La gastronomía mendocina, los restaurantes, los paisajes naturales y los recorridos por alta montaña figuran entre las principales opciones. Muchos también planean visitar Cacheuta para disfrutar de sus aguas termales, recorrer Potrerillos o conocer zonas urbanas como la Ciudad de Mendoza y el Valle de Uco, incluso sin un itinerario definido.

Sin embargo, la gran protagonista de esta temporada es la nieve. Las intensas nevadas y la acumulación récord registrada durante más de una semana despertaron el interés de miles de turistas, que eligen la alta montaña para disfrutar de uno de los paisajes más imponentes del invierno mendocino. Mirá la nota completa: