23 de julio de 2026
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El turismo se hace sentir en el Aeropuerto de Mendoza: ya no llegan solo por el vino

El movimiento turístico aéreo en Mendoza cobra impulso durante el invierno, con la nieve en alta montaña consolidándose como uno de los principales atractivos de la temporada.

El turismo se hace sentir en el Aeropuerto de Mendoza: ya no llegan solo por el vino

El turismo se hace sentir en el Aeropuerto de Mendoza: ya no llegan solo por el vino

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El turismo en Mendoza durante el invierno va mucho más allá de las tradicionales visitas a las bodegas y las degustaciones de vino. Desde países limítrofes, otros continentes y distintos puntos de Argentina, los visitantes llegan al Aeropuerto Internacional El Plumerillo con el deseo de descubrir nuevos destinos, disfrutar de la gastronomía local, recorrer paisajes únicos y, sobre todo, vivir la experiencia de la nieve.

Se perfila el turismo invernal en Mendoza: qué buscan los nuevos visitantes

Con un importante flujo de pasajeros, el Aeropuerto de Mendoza refleja el intenso movimiento turístico de la temporada. En ese contexto, Noticiero Andino recorrió la terminal aérea para conocer los motivos de la visita de quienes arribaron a la provincia y qué lugares esperan recorrer antes de regresar a sus destinos.

En líneas generales, los turistas llegan desde distintos puntos del mundo y del país. Entre los principales lugares de origen aparecen Chile, Brasil, China y la provincia de Buenos Aires, con una estadía promedio de al menos cuatro días.

Aunque las bodegas y el vino siguen siendo uno de los grandes atractivos, los nuevos visitantes buscan ampliar su experiencia. La gastronomía mendocina, los restaurantes, los paisajes naturales y los recorridos por alta montaña figuran entre las principales opciones. Muchos también planean visitar Cacheuta para disfrutar de sus aguas termales, recorrer Potrerillos o conocer zonas urbanas como la Ciudad de Mendoza y el Valle de Uco, incluso sin un itinerario definido.

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