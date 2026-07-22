22 de julio de 2026
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Nieve

Nieve intensa en Mendoza: el reclamo de un comerciante de Puente del Inca al Gobierno

La intensa nieve en alta montaña puso en jaque la temporada turística. Ante esto, un empresario local exigió acciones de despeje y mejoras en infraestructura.

Nieve intensa en Mendoza: el reclamo de un comerciante de Puente del Inca al Gobierno provincial.

Nieve intensa en Mendoza: el reclamo de un comerciante de Puente del Inca al Gobierno provincial.

 Por Natalia Mantineo

Un temporal de nieve histórico cubre por estos días la alta montaña, dejando un paisaje deslumbrante pero también severas complicaciones logísticas en la zona. En este contexto, los pobladores locales alzaron la voz para advertir que el fenómeno meteorológico exige una respuesta del Gobierno de Mendoza a la altura de las circunstancias antes de la apertura del tránsito turístico.

A través de un mensaje público dirigido al Gobernador, a la Ministra de Turismo y al Intendente de la región, Matías Cortizo -comerciante y prestador turístico de Puente del Inca- detalló la compleja realidad que atraviesan los habitantes de la zona y remarcó la necesidad urgente de trabajar en equipo entre el sector público y el privado.

Nieve intensa en Mendoza.

Nieve intensa en Mendoza.

Nieve intensa: el esfuerzo de los vecinos en la cordillera

Con registros que superan los dos metros de nieve acumulada en las puertas de las viviendas y comercios, el poblador describió cómo los pocos residentes han tenido que hacer frente a la contingencia con sus propios medios.

"Hoy Puente del Inca está habitado por apenas 17 personas que, desde hace días, no dejamos de empuñar la pala para abrir nuestras puertas, despejar techos, liberar accesos y ayudar a nuestros vecinos. Quienes vivimos en la cordillera estamos preparados para enfrentar este tipo de temporales, pero necesitamos saber si las autoridades también lo están", expresó Cortizo.

Pedidos urgentes: infraestructura, limpieza y ordenamiento

Ante la reapertura del Paso Internacional Los Libertadores (prevista para los primeros días de agosto) por donde se desplazan miles de camiones, mendocinos y turistas, el sector comercial solicitó medidas concretas para evitar desbordes e inconvenientes operativos entre Punta de Vacas y Las Cuevas.

Entre las demandas principales dirigidas al Gobierno provincial y a Vialidad Nacional se destacan:

  • Playas de estacionamiento operativas: despeje y habilitación de espacios públicos y privados para garantizar un estacionamiento seguro a los visitantes.

  • Refuerzo de personal y equipamiento: maquinaria y cuadrillas para liberar senderos peatonales, baños públicos, el centro de salud, monumentos y paseos turísticos.

  • Cuidado integral del turista: coordinación en la atención, control de precios razonables y ordenamiento vial para que la experiencia sea positiva y sostenible en el tiempo.

Una oportunidad histórica para la región

Para los prestadores turísticos de alta montaña, este fenómeno climático representa una oportunidad única para reactivar la economía local tras temporadas complejas. No obstante, advirtieron que el éxito de la temporada dependerá de la capacidad de gestión de los organismos oficiales.

"La nieve ya hizo su parte. Ahora nos toca hacer la nuestra. No arruinemos esta oportunidad con desorganización o malas decisiones", concluyó el comerciante, apelando al compromiso de las autoridades para garantizar que Mendoza sea noticia por su eficiencia y hospitalidad.

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