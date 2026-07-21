21 de julio de 2026
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Vacaciones de invierno: el cierre del Paso a Chile reduce hasta un 10% el flujo de pasajeros en Mendoza

El transporte de pasajeros de larga distancia vuelve a verse afectado por la intensa tormenta de nieve que azota la alta montaña. Así lo refleja la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Vacaciones de invierno: el cierre del Paso a Chile reduce hasta un 10% el flujo de pasajeros en Mendoza

Vacaciones de invierno: el cierre del Paso a Chile reduce hasta un 10% el flujo de pasajeros en Mendoza

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Las históricas nevadas que afectan a la alta montaña, con evacuaciones y una acumulación de nieve que ya superó los tres metros, provocaron la suspensión del tránsito para todo tipo de vehículos en el camino hacia Chile. El impacto de esta situación vial no solo afecta al transporte de cargas, sino también al turismo nacional e internacional que llega a Mendoza.

Caída en el flujo de pasajeros en Mendoza: cómo influye el cierre del Paso Internacional

Omar Olmos, jefe de Operaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, dialogó con Noticiero Andino sobre el impacto que tiene esta situación en el turismo que arriba a la provincia en colectivos de larga distancia. Explicó que la mayoría de los pasajeros proviene de Buenos Aires y señaló que, si bien la nieve continúa siendo uno de los principales atractivos, esperan que el tránsito en alta montaña pueda restablecerse al menos hasta Las Cuevas.

Además, Olmos destacó que muchos visitantes consultan por servicios turísticos en el Valle de Uco y el sur provincial.

En ese contexto, remarcó que el cierre del Paso Internacional, que permanecerá al menos una semana más inhabilitado, tiene un fuerte impacto en la llegada de colectivos con destino a Chile y también en los servicios que ingresan a Mendoza.

"Es importante la cantidad de pasajeros que dejamos de recibir para visitar la montaña y la cordillera, sobre todo cuando los caminos hacia los principales centros de esquí permanecen cerrados", sostuvo el funcionario.

Si bien Potrerillos y Uspallata continúan siendo destinos elegidos por quienes buscan disfrutar de la nieve, las restricciones y las condiciones climáticas representan un riesgo para los visitantes. A su vez, Chile sigue siendo uno de los destinos preferidos por los mendocinos durante las vacaciones de invierno, por lo que el cierre del paso también repercute en ese movimiento.

"Esto implica una disminución importante en la cantidad de pasajeros, de entre un 5% y un 10% del movimiento habitual de la terminal", concluyó.

Mirá la entrevista completa:

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