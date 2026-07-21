Vacaciones de invierno: el cierre del Paso a Chile reduce hasta un 10% el flujo de pasajeros en Mendoza

Las históricas nevadas que afectan a la alta montaña , con evacuaciones y una acumulación de nieve que ya superó los tres metros, provocaron la suspensión del tránsito para todo tipo de vehículos en el camino hacia Chile . El impacto de esta situación vial no solo afecta al transporte de cargas, sino también al turismo nacional e internacional que llega a Mendoza .

Durante estas vacaciones de invierno de 2026 , la provincia registra una caída del 5% en el flujo de pasajeros , una cifra superior a la del año pasado, según informaron autoridades de la Terminal de Ómnibus de Mendoza , por el cierre del Paso Internacional Los Libertadores .

Omar Olmos , jefe de Operaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza , dialogó con Noticiero Andino sobre el impacto que tiene esta situación en el turismo que arriba a la provincia en colectivos de larga distancia. Explicó que la mayoría de los pasajeros proviene de Buenos Aires y señaló que, si bien la nieve continúa siendo uno de los principales atractivos, esperan que el tránsito en alta montaña pueda restablecerse al menos hasta Las Cuevas .

Además, Olmos destacó que muchos visitantes consultan por servicios turísticos en el Valle de Uco y el sur provincial .

En ese contexto, remarcó que el cierre del Paso Internacional, que permanecerá al menos una semana más inhabilitado, tiene un fuerte impacto en la llegada de colectivos con destino a Chile y también en los servicios que ingresan a Mendoza.

"Es importante la cantidad de pasajeros que dejamos de recibir para visitar la montaña y la cordillera, sobre todo cuando los caminos hacia los principales centros de esquí permanecen cerrados", sostuvo el funcionario.

En un trabajo coordinado entre nuestra Guardia Urbana Municipal y los equipos provinciales y nacionales, asistimos a una familia en Puente del Inca que necesitaba ser evacuada de manera preventiva.



Seguimos presentes en Alta Montaña, acompañando a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/EMfseQhrXw — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) July 21, 2026

Si bien Potrerillos y Uspallata continúan siendo destinos elegidos por quienes buscan disfrutar de la nieve, las restricciones y las condiciones climáticas representan un riesgo para los visitantes. A su vez, Chile sigue siendo uno de los destinos preferidos por los mendocinos durante las vacaciones de invierno, por lo que el cierre del paso también repercute en ese movimiento.

"Esto implica una disminución importante en la cantidad de pasajeros, de entre un 5% y un 10% del movimiento habitual de la terminal", concluyó.

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