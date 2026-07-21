21 de julio de 2026
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Lionel Scaloni

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección

Tras perder la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló de todo: Messi, la bandera de Malvinas, el legado del equipo y su futuro en la Selección argentina.

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección

Por Sitio Andino Deportes

Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a brindar declaraciones públicas y habló sobre Lionel Messi, la bandera de Malvinas exhibida tras el triunfo frente a Inglaterra y su continuidad al frente del equipo.

Scaloni rompió el silencio tras la final y respondió sobre las polémicas que rodearon a la Selección

Durante su traslado desde Ezeiza hacia Pujato, Lionel Scaloni dialogó brevemente con la prensa y se refirió a distintos temas que fueron polémicas tras la final del Mundial 2026. Entre ellos, habló sobre la bandera de las Islas Malvinas que los jugadores mostraron después de vencer a Inglaterra y descartó que el gesto haya provocado inconvenientes: "No nos dijeron nada".

El entrenador también fue consultado por la arenga que Lionel Messi realizó frente al vestuario luego del partido, una situación que generó diferentes interpretaciones entre los hinchas por las expresiones de algunos futbolistas. Ante esa consulta, Scaloni respondió: "No sé nada de eso".

Además, el técnico destacó el compromiso del plantel durante toda la competencia y valoró la actitud mostrada por sus dirigidos: "lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter". A su vez, dejó un mensaje para quienes continúen el camino en la Selección: "Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo".

En relación con el legado del equipo, Scaloni remarcó la importancia del vínculo construido dentro del grupo y el impacto que tuvo en los hinchas argentinos. "Lo más importante es la conexión del equipo, lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente", aseguró. Además, expresó su emoción por haber encabezado el proceso: "este es un lugar soñado. Ni en mi mejor sueño hubiese pensado estar acá... La Selección es lo máximo para cualquier futbolista".

El entrenador también hizo referencia al cariño recibido tras el regreso al país y sostuvo que "el recibimiento fue impresionante y muy lindo", aunque resaltó que el equipo mantiene los mismos valores tanto en los buenos como en los malos momentos: "en la derrota también somos nobles".

Respecto a su continuidad al frente de la Albiceleste, Scaloni prefirió no adelantar definiciones. Luego de la caída en la final había reconocido que analizaba la posibilidad de "cortar" una vez finalizado su contrato, por lo que su futuro quedará en evaluación después de los próximos compromisos internacionales.

El técnico dirigirá las dos ventanas de selecciones que tendrá Argentina antes de finalizar el año y, una vez cumplido ese calendario, tomará una decisión sobre los próximos pasos de su ciclo.

Fuente: NA

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