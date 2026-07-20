20 de julio de 2026
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Lautaro Martínez

El sugestivo mensaje de Lautaro Martínez tras no jugar la final del Mundial 2026

El delantero expresó su orgullo por la Selección, pero dejó una frase que abrió interpretaciones tras no sumar minutos ante España. ¿Qué dijo?

La decepción del delantero del Inter tras caer ante España en la final del Mundial.

La decepción del delantero del Inter tras caer ante España en la final del Mundial.

Foto: Lautaro Martínez en Instagram

El delantero del Inter, que no sumó minutos en el partido decisivo, expresó su orgullo por el equipo, pero también dejó una frase que generó interpretaciones.

El mensaje de Lautaro Martínez tras la final que abrió interrogantes

Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”, escribió el atacante.

Sin embargo, el foco estuvo en la frase siguiente: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha pero bueno”.

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Ese cierre, breve pero cargado de significado, abrió la puerta a distintas lecturas: desde una simple expresión de frustración personal hasta una posible referencia a la decisión de Lionel Scaloni de no darle ingreso.

Lautaro Martínez: un rol clave en el torneo, pero sin lugar en la final

La situación llamó la atención especialmente porque Lautaro Martínez había sido protagonista en el Mundial, incluso con goles importantes.

El delantero fue clave en instancias previas y había convertido el tanto del triunfo ante Inglaterra, ingresando desde el banco en un partido decisivo.

Lautaro Mart&iacute;nez fue decisivo en el duelo de semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026.

Lautaro Martínez fue decisivo en el duelo de semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026.

Sin embargo, en la final ante España, el entrenador optó por otras variantes, incluso en un contexto adverso: Argentina jugó con diez hombres en el alargue y utilizó su último cambio para reforzar la defensa.

Más allá de la frase que generó ruido, Lautaro también dejó en claro su sentimiento hacia el equipo y el recorrido realizado.

Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro”, expresó en el cierre de su publicación.

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