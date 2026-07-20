El dolor de Lionel Messi tras la final y la conmovedora respuesta de Antonela: "Va a costar..."

La dolorosa caída de la Selección Argentina ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey dejó una huella profunda en el plantel y en los hinchas. Luego de un cierre de partido marcado por las lágrimas, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales oficiales para expresar el inmenso orgullo y la profunda tristeza de un proceso histórico.

El astro rosarino, que a sus 39 años completó su sexta y última participación en Copas del Mundo dejando un registro de 21 goles y 12 asistencias , prefirió no hablar con la prensa al retirarse del vestuario. Sin embargo, este lunes rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram, con una publicación sincera y una foto que lo muestra con la frente en alto y la medalla de plata en el pecho.

En su mensaje, el capitán no ocultó el impacto del resultado: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria". Más allá de la frustración por la derrota, el delantero valoró el esfuerzo del plantel comandado por Lionel Scaloni y destacó el mérito de haber llegado a dos finales del mundo consecutivas: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. Antes de cerrar, demostró su habitual caballerosidad deportiva y escribió: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Minutos después de las palabras del diez, su esposa publicó una emotiva carta de apoyo que rápidamente despertó millones de interacciones. La empresaria rosarina acompañó el texto con postales del torneo y un reconocimiento directo a la fortaleza mental de su compañero de vida para levantarse ante la adversidad.

“Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo”, remarcó Antonela con orgullo. En ese mismo sentido, le agradeció por demostrar en el día a día que “el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia”, definiéndolo como la mayor inspiración para sus tres hijos. La empresaria cerró su dedicatoria con una declaración muy íntima: “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

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Tras el cierre del torneo, el capitán no regresó a Buenos Aires con el grueso de la delegación que aterrizó este lunes en Ezeiza, sino que voló directamente hacia Miami junto a Rodrigo De Paul para iniciar un período de descanso familiar. Tras el cierre del torneo, el capitán no regresó a Buenos Aires con el grueso de la delegación que aterrizó este lunes en Ezeiza, sino que voló directamente hacia Miami junto a Rodrigo De Paul para iniciar un período de descanso familiar.

Mientras las redes sociales se inundaban de mensajes de agradecimiento eterno para el hombre que cambió la historia de nuestro fútbol, la intimidad de su familia vuelve a ser su principal refugio. El último capítulo mundialista de Leo no tuvo el final soñado en el césped, pero este legado de resiliencia y el apoyo incondicional de su entorno consolidan una historia que va muchísimo más allá del resultado de una cancha.