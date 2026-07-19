19 de julio de 2026
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Sitio Andino
Lionel Messi

Lionel Messi cerró su último Mundial con una imagen que conmovió tras la derrota ante España

El equipo de Lionel Scaloni perdió 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 y se quedó con el subcampeonato. La imagen de Messi fue las más emotiva de la jornada.

Las cámaras siguieron de cerca a Messi, quien disputó su última Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina.

Las cámaras siguieron de cerca a Messi, quien disputó su última Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina no pudo cumplir el sueño de conquistar la cuarta estrella. El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió 1-0 ante España y se quedó con el subcampeonato de la Copa del Mundo 2026. Finalizado el encuentro, las imágenes reflejaron el dolor de los futbolistas argentinos. Mientras saludaba a los jugadores españoles y observaba los festejos del nuevo campeón del mundo, Lionel Messi dejó una de las postales más emotivas de la jornada.

La conmovedora imagen de Lionel Messi tras la final

Luego del pitazo final, el capitán argentino permaneció sentado sobre el césped, con la mirada perdida hacia las tribunas mientras España celebraba la obtención de su segundo título mundial.

Las cámaras siguieron de cerca a Messi, quien disputó su última Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina. La frustración por la derrota fue evidente, en una despedida mundialista cargada de emociones para el máximo referente de la Albiceleste.

Más allá del resultado en la final, Argentina volvió a demostrar que continúa entre las grandes potencias del fútbol mundial. Apenas cuatro años después del histórico título obtenido en Qatar 2022, el conjunto de Scaloni regresó a una final mundialista y confirmó la continuidad de uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

En su recorrido hacia la definición, la Albiceleste dejó en el camino a Egipto, Suiza e Inglaterra, mostrando nuevamente su capacidad para competir al máximo nivel.

La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 con otro logro significativo: disputar una nueva final y pelear por el título hasta el último minuto.

La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 con otro logro significativo: disputar una nueva final y pelear por el título hasta el último minuto.

El sueño de la cuarta estrella deberá esperar

La ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo quedó postergada. Sin embargo, la Selección Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 con otro logro significativo: disputar una nueva final y pelear por el título hasta el último minuto frente a una España que fue superior en el desarrollo del juego, pero necesitó 105 minutos para romper la resistencia argentina.

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