19 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Lionel Messi

Lionel Messi emocionó a todos antes de la final del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes

A horas de la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje que conmovió a la Selección Argentina y a los hinchas.

Lionel Messi emocionó a todos antes de la final del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes.

Lionel Messi emocionó a todos antes de la final del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes.

A través de su cuenta de Instagram, el rosarino compartió una fotografía junto a todos los integrantes de la delegación argentina durante la concentración. La publicación superó en pocas horas los 738 mil "Me gusta" y estuvo acompañada por un texto cargado de emoción, que muchos interpretaron como una posible despedida de los Mundiales.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Los jugadores respaldaron a Messi con mensajes de unidad antes de enfrentar a España

Las palabras del capitán tuvieron un fuerte impacto dentro del plantel. Varios futbolistas de la Scaloneta, como Juan Musso y Enzo Fernández, compartieron directamente la publicación de Messi, mientras que otros eligieron subir la misma imagen acompañada por mensajes personales para destacar la unión del grupo.

Uno de los más expresivos fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien escribió: "La importancia de la unión, la colaboración diaria y el apoyo incondicional donde todos aportan lo mejor de sí para el bienestar de todos hacen que vengan cosas increíbles. Gracias, gracias y gracias. Mañana queda solo disfrutar".

En la misma línea, Lisandro "Licha" Martínez destacó el valor humano del plantel: "Un excelente grupo, un lado humano que no hay palabras para describir. Todos, pero todos, tirando siempre para adelante, en cada detalle, dejando la vida por esta selección. Mañana, todos juntos, como lo hemos hecho desde el día 1. Un privilegiado por formar parte de este EQUIPO. ¡Vamos, Argentina!". De esta manera, la Selección Argentina llega unida y con el respaldo de todo el grupo para afrontar la gran final del Mundial 2026 frente a España.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: qué dicen los astros sobre la final entre Argentina y España

La Selección llegó a Nueva Jersey y empieza la cuenta regresiva para la gran final

Mundial 2026: la botella de Jordan Pickford con un "machete" para los penales sorprendió a Messi y a la Selección

Aerolíneas Argentinas suma vuelos especiales para acompañar a la Selección en la final

"Mirá, Leo": Chiqui Tapia revivió el meme del "secanuca" tras eliminar a Inglaterra

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

"Sentimos algo especial": la frase de Messi que resumió la victoria ante Inglaterra

Mundial 2026: el picante canto de los jugadores de Argentina contra Inglaterra tras pasar a la final

Lee además
Una leyenda, un fenómeno y una copa: Messi y Yamal ante la final más esperada del Mundial 2026

La corona del fútbol está en juego: Messi y Yamal, una batalla generacional inolvidable
El mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 que ilusiona a los argentinos.

El mensaje de Messi antes de la final del Mundial 2026 que ilusiona a los argentinos
LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Scaloni el técnico de la Selección Nacional en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni, el arquitecto de la era dorada de la Selección que busca otro título en el Mundial 2026

Las Más Leídas

Más de tres metros de nieve: evacuaron a decenas de personas en alta montaña

Temporal histórico en Alta Montaña: Gendarmería evacuó a decenas de personas por la nieve

Final del Mundial 2026: así será el horario de atención de los supermercados en Mendoza

Atención Mendoza: los supermercados cambian sus horarios por la final de Argentina

Por qué se demoraron los entrenamientos de Argentina y España en el Mundial 2026.

A pocas horas de la final del Mundial 2026, un problema alteró los planes de Argentina y España

Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Mundial 2026: así estará el tiempo en Mendoza para la gran final

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de julio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de julio