Lionel Messi emocionó a todos antes de la final del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes.

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A través de su cuenta de Instagram, el rosarino compartió una fotografía junto a todos los integrantes de la delegación argentina durante la concentración. La publicación superó en pocas horas los 738 mil "Me gusta" y estuvo acompañada por un texto cargado de emoción, que muchos interpretaron como una posible despedida de los Mundiales.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) Los jugadores respaldaron a Messi con mensajes de unidad antes de enfrentar a España Las palabras del capitán tuvieron un fuerte impacto dentro del plantel. Varios futbolistas de la Scaloneta, como Juan Musso y Enzo Fernández, compartieron directamente la publicación de Messi, mientras que otros eligieron subir la misma imagen acompañada por mensajes personales para destacar la unión del grupo.

Uno de los más expresivos fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien escribió: "La importancia de la unión, la colaboración diaria y el apoyo incondicional donde todos aportan lo mejor de sí para el bienestar de todos hacen que vengan cosas increíbles. Gracias, gracias y gracias. Mañana queda solo disfrutar". En la misma línea, Lisandro "Licha" Martínez destacó el valor humano del plantel: "Un excelente grupo, un lado humano que no hay palabras para describir. Todos, pero todos, tirando siempre para adelante, en cada detalle, dejando la vida por esta selección. Mañana, todos juntos, como lo hemos hecho desde el día 1. Un privilegiado por formar parte de este EQUIPO. ¡Vamos, Argentina!". De esta manera, la Selección Argentina llega unida y con el respaldo de todo el grupo para afrontar la gran final del Mundial 2026 frente a España.